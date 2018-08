Kino Der Schönste unter den Märchenkönigen Vor über 40 Jahren schlüpfte Helmut Berger in die Rolle von Ludwig II. Jetzt kommt er zur Vorstellung nach Schwandorf.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion „Ludwig II“ gilt als Klassiker der Filmgeschichte: Helmut Berger (r.) im Bild mit Gerd Fröbe war zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Foto: KirchMedia/ZDF/Sendeanstalt/Copyright

Schwandorf.Ausgerechnet Schwandorf. Dort gibt es kein Bauwerk, das mit König Ludwig II. in Verbindung gebracht werden kann, ja noch nicht einmal eine Kneipe, in der die König-Ludwig-Helle ausgeschenkt wird. Und trotzdem reist Schauspieler Helmut Berger, der wohl bis heute bekannteste und bedeutendste Darsteller des einstigen bayerischen Monarchen in die mittlere Oberpfalz. Am 26. August präsentiert der exzentrische österreichische Mime im Schwandorfer Kino Lichtwerk den Auftakt der Filmreihe „Lichtblicke“ mit der vierstündigen Originalfassung des Filmklassikers „Ludwig II“ von Regisseur Luchino Visconti. Er sei selbst überrascht gewesen, dass Berger ihm persönlich zugesagt habe, sagt Kinobetreiber Frederik Hohrath. Auch der Regensburger Ludwig-Forscher Marcus Spangenberg, der das Filmgespräch mit dem einstigen Weltstar übernehmen wird, ist voller Vorfreude auf das Enfant terrible.

Eine Meisterleistung



Zum Vorgespräch zwischen Historiker und Kinobetreiber in der Königlichen Villa in Regensburg, die einst König Maximilian II., der Vater von Ludwig II. erbauen ließ, bringt Spangenberg alte Filmplakate aus seiner Sammlung mit. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass Berger sie unterschreibt“, sagt er. 1974 lief „Ludwig II“ in den deutschen Kinos. Unter Filmschaffenden gilt die Darstellung des innerlich zerrissenen Monarchen, der sich zusehens in eine Traumwelt flüchtet, bis heute als eine schauspielerische Meisterleistung, Berger war auf dem Zenit seines künstlerischen Schaffens.

Doch der Film, der sich auch ausführlich mit den homoerotischen Gefühlen des Monarchen beschäftigte, wurde in der deutschen Fassung um nahezu eine Stunde gekürzt, in der bayerischen Fassung sogar um rund zwei Stunden, um „perverse Stellen“ und „Herabwürdigungen“, wie sie Brauchtumsvereine und Königstreue seinerzeit witterten, zu entfernen. Die Zensur ging so weit, dass die Anspielungen auf die Homosexualität Ludwig II. vollständig herausgeschnitten wurden. In Schwandorf wird nun das später rekonstruierte Gesamtkunstwerk Viscontis zu sehen sein. „Ohne Pause“, warnt Hohrath und grinst.

Spangenberg, der vor kurzem mit „Linderhof – Erbautes und Erträumtes im Gebirge“ ein neues Buch über eines der Schlösser König Ludwigs II. veröffentlicht hat, wird mit seiner Sammlung über den Märchenkönig auch das im Mai kommenden Jahres öffnende Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg unterstützen. Beim Pressetermin in der Königlichen Villa erreicht ihn gerade eine Anfrage aus der Neuen Pinakothek in München, wo er Objekte zu einer Architekturschau rund um Ludwig II. beisteuern wird. Umso mehr freut sich Kinobetreiber Hohrath, dass sich der Historiker Zeit für die Filmvorführung nehmen wird. Und Spangenberg hat auch für dieses Filmgespräch schon einen Schatz herausgesucht, mit dem er Helmut Berger überraschen wird. „Ich bin gespannt, ob er die Plastikrosen kennt.“ Die Anekdote, die Spangenberg dazu weiß, geht so: Die Dreharbeiten zu Ludwig II. führten das Filmteam an viele Originalschauplätze, darunter die Venusgrotte von Schloss Linderhof. Weil die einst vom Märchenkönig in Auftrag gegebenen Stuck-Blumen längst aufgrund der Feuchtigkeit in der Grotte abgeplatzt und abgefallen waren, ließ Visconti überall in der künstlichen Tropfsteinhöhe Plastikblumen verteilen. „So wurde aus der Bühne, die Ludwig für sich geschaffen hatte, eine Filmkulisse.“ Die Plastikblumen blieben, bis 2015 die Restaurierungsarbeiten begannen. Ein paar Visconti-Blumen hat Spangenberg in seinem Besitz. Eine davon würde er Berger schenken, sagt er. „Gegen eine Unterschrift auf einer anderen Blume.“

128 Sitzplätze hat der Kinosaal im Lichtwerk. Ein paar Karten gibt es noch für die Vorführung, die um 11 Uhr beginnen wird. Laut Hohrath reist Berger mit seinem Manager bereits am Vortag an. Der Kinobetreiber wird ihn persönlich in Empfang nehmen und hat auch bereits eine Unterkunft für zwei Nächte gebucht. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass er kommt“, sagt Hohrath. Am Telefon habe sich der Schauspieler jedenfalls sehr interessiert gezeigt.

Der Auftritt im Dschungel-Camp

Einst galt Helmut Berger als schönster Mann des Filmgeschäfts, doch in den vergangenen Jahren machte er kaum noch mit schauspielerischen Glanzleistungen von sich reden. Besoffen setzte er sich bei „Wetten, dass...?!“ zu Thomas Gottschalk auf die Couch. 2013 ließ er sich schwer suchtkrank ins Dschungel-Camp von RTL fliegen. Die zunächst entsetzten Fernsehkritiker nannten den dreitägigen Auftritt später das Highlight der Show. 2015 erschien eine Film-Biografie, die für Entsetzen sorgte. Inzwischen hat sich Berger aber offensichtlich gefangen. Seit Anfang des Jahres spielt er zusammen mit Ingrid Caven in Berlin an der Volksbühne. Seit eineinhalb Jahren trinkt er auch keinen Alkohol mehr. „Keine Exzesse mehr. Meine Freunde sind da sehr streng zu mir“, sagte er im Februar im Interview mit der Berliner Zeitung (BZ).

In der Alten Villa sind die Details für den großen Kinotag besprochen. Und zur Freude von Kinobesitzer Hohrath kann Spangenberg am Ende auch noch einen Bezug zwischen König Ludwig II. und Schwandorf finden. Denn zumindest einmal weilte der Märchenkönig für ein paar Augenblicke in der Stadt. Er nahm am Bahnhof Kaiser Wilhelm II. in Empfang, um mit ihm gemeinsam nach Regensburg zu reisen.

Helmut Berger Vita: Helmut Berger wurde 1944 in Bad Ischl geboren. Er zählte in den 60er und 70er Jahren zu den populärsten Stars des europäischen Kinos. Als herausragend gilt seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur Luchino Visconti, mit dem er bis zu dessen Tod auch liiert war.

