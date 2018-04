Wetter Der Sommer geht, der Frühling kommt Am Sonntag bleibt der Region das traumhafte Wetter noch erhalten. Montag kühlt es langsam ab. Aber: Es bleibt frühlingshaft.

Mail an die Redaktion Am Sonntag lässt sich der „Aprilsommer“ in Bayern noch einmal richtig genießen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei blauem Himmel bietet sich dem Betrachter ein Blütenmeer von Narzissen im Münchner Westpark. Foto: Ursula Düren/dpa

München.Temperaturen fast bis 30 Grad, dazu ein meist strahlend blauer Himmel – das traumhafte Wetter der vergangenen Tage verabschiedet sich aus Bayern und macht Platz für eine der Jahreszeit angemessene Wetterlage. Doch es herrscht kein Grund zu allzu großer Besorgnis, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Neben einigen Schauern bei deutlich niedrigeren Temperaturen als zuletzt ist zumindest in Bayern in der kommenden Woche auch wieder viel Sonnenschein zu erwarten. Der Frühsommer geht also – und macht dem Frühling wieder Platz.

Bereits am Montag überquert eine Front den Freistaat von Nordwest nach Südost. Davor sind vor allem im östlichen Bayern noch einmal sommerliche 26 Grad drin, bevor es auch dort nach dem Durchzug von Schauern und vereinzelten Gewittern abkühlt. Schon am Dienstag beruhigt sich das Wetter, es wird ein sonniger Tag erwartet mit Temperaturen von 19 bis 24 Grad.

In der zweiten Wochenhälfte geht es dann noch eine Etage tiefer: Bei Schauern mit sonnigen Abschnitten werden nur noch 15 bis maximal 19 Grad erwartet. „Absolut normales Frühlingswetter“, wie der DWD-Meteorologe sagte. Für das kommende Wochenende deutet sich dann wieder trockenes Wetter an.

