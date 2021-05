Anzeige

Polizei Der Sommer schaut vorbei: Polizei rechnet mit viel Verkehr Das Wetter zeigt sich zum Wochenende von seiner schönen Seite. Ein Umschwung bringt sommerliche Temperaturen nach Bayern. Die Polizei bereitet sich auf viele Ausflügler vor.

Mail an die Redaktion Ein Schild mit dem Schriftzug "Polizei" hängt an einer Polizeiwache. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Nach Dauerregen und wechselhaftem Frühlingswetter soll nun ein Hauch von Sommer nach Bayern kommen. Die Polizei wappnet sich für zahlreiche Ausflügler auf den Straßen. Die Polizeigewerkschaft DPolG befürchtet „Zettelwirtschaft“ bei Kontrollen von Geimpften und Genesenen.

Die Polizei bereite sich wie auch in den vorigen Wochen auf ein großes Verkehrsaufkommen in den Gebieten etwa um den Tegernsee oder um Kochel am See vor, sagte ein Sprecher des Präsidiums Oberbayern Süd am Freitag in Rosenheim. Für die Polizei steht zudem erstmals an einem Wochenende die Kontrolle von Geimpften und Genesenen an. Für sie sind am Donnerstag Einschränkungen etwa bei der Zahl der zulässigen Kontakte und der Ausgangsbeschränkung weggefallen. Die Polizei werde bei Kontrollen mit Augenmaß vorgehen, so der Sprecher. Mit Blick auf möglicherweise falsche Angaben hieß es, die Angaben würden auch im Nachgang etwa beim Landratsamt überprüft.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Jürgen Köhnlein, klarere Regeln für solche Kontrollen angemahnt. Die Polizei brauche dringend eine eindeutige Regelungslage. Sonst drohe eine „Zettelwirtschaft“ mit „Impfheftchen“ und Gesundheitsnachweisen sowie massenhaften Urkundenfälschungen, so Köhnlein.

Kontrollen im Biergarten bleiben zum Wochenende dagegen noch aus. Diese dürfen frühestens ab Montag öffnen. Als einer der ersten Regionen öffnet der Landkreis Tirschenreuth in der kommenden Woche den Ausschank im Freien. Mindestens zehn weitere Anträge lagen dem Gesundheitsministerium am Freitag bereits vor.

Anlass für den befürchteten Ansturm in den Ausflugsgebieten ist ein Wetterumschwung. Er soll am Wochenende Temperaturen bis zu 28 Grad nach Bayern bringen. Ein solcher Temperaturanstieg um bis zu 15 Grad sei außergewöhnlich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Da im Mai die UV-Strahlung bereits so hoch sei wie im Juli, sollte man besser die Sonnencreme griffbereit haben.

Bevor der Sommer Einzug hält, wird es aber noch einmal ungemütlich. Am Freitag ziehen stürmische Winde übers Land. Vereinzelt sind Gewitter und Hagel möglich. Das Wochenende beginnt am Samstag noch wechselhaft bei bereits deutlich wärmeren 13 bis 18 Grad. Die Sonne zeigt sich dabei vor allem im Alpenvorland. Im Norden Bayerns könne es zunächst auch noch regnen, so der Meteorologe.

Der Sonntag wird der wärmere und sonnenreichere Tag des Wochenendes. Im Alpenvorland und am unteren Main klettern die Werte am Thermometer voraussichtlich auf bis zu 28 Grad. Auch in den kühleren Regionen im Norden Bayerns sind dem DWD zufolge bis zu 23 Grad möglich sein.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-490429/5