Wetter Der Süden Bayerns versinkt im Schnee: 130 Flüge annulliert Es schneit und schneit - so sehr, dass es selbst Winterurlauber nervt. Am Münchner Flughafen können zahlreiche Reisende ihre Flüge nicht nehmen, da sie annulliert wurden. In Oberbayern kommt es auf glatter Fahrbahn zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Mail an die Redaktion Schnee an einem Schneefangzaun. Karl-Josef Hildenbrand/Archiv Foto: Karl-Josef Hildenbrand

München.Starke und lang anhaltende Schneefälle haben vor allem den Süden Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt und erhebliche Behinderungen im Flugverkehr verursacht. Betroffen waren auch Winterurlauber, die am Samstag vom Flughafen München in ihre Heimat fliegen wollten. Bis zum Abend mussten dort 130 Flüge annulliert werden. Auch auf den Fernstraßen kam es zeitweise zu längeren Staus.

Bei Bad Tölz in Oberbayern ist ein 19-Jähriger nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf schneeglatter Straße gestorben. Vier weitere Menschen wurden verletzt - zwei davon schwer. Ein 23-Jähriger war nach den Polizeiangaben vom Samstag mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße im Landkreis Bad Tölz ins Schleudern gekommen, auf die Gegenfahrbahn geraten und in die Beifahrerseite eines anderen Autos gekracht.

Unterdessen gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Alpenrand und den Bayerischen Wald eine Unwetterwarnung heraus: Es werden weiterhin heftige Schneefälle und auch Schneeverwehungen erwartet. Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sogar bis zu einem Meter. In den Bergen herrschte verbreitet große Lawinengefahr.

Am Münchner Flughafen waren Räumdienste ununterbrochen damit beschäftigt, die Start- und Landebahnen von den Schneemassen zu befreien. Neben den Annullierungen kam es auch zu Verspätungen. Rund 220 Flüge hoben erst mit einer Verzögerung von einer Stunde oder mehr ab. Regulär waren für den Samstag etwa 850 Starts und Landungen vorgesehen.

Die Lufthansa, die insgesamt 90 Flüge annullieren musste, versicherte, dass trotz der Ausfälle kein Passagier in München stranden werde. Sämtliche Fluggäste könnten auf andere Maschinen umgebucht werden, sagte eine Sprecherin.

Auf den Straßen blieb das große Chaos aus, auch wenn es zum Teil lange Staus gab. Die meisten Unfälle gingen glimpflich ab, es blieb überwiegend bei Blechschäden. In Oberfranken rutschten auf der schneeglatten A9 mehrere Lastwagen in die Leitplanke. Zeitweise ging es auf verschneiten Straßen nur im Schritttempo voran. Auch in Niederbayern meldete die Polizei etliche Unfälle, bei denen allerdings meist nur geringer Schaden entstand. Ebenso blockierten immer wieder liegengebliebene Lastwagen die Straßen.

In Niederbayern wurde zudem der Betrieb der Waldbahn gestoppt. „Etliche Bäume sind unter der Schneelast zusammengebrochen und blockieren die Schienen“, teilte ein Sprecher mit. Schneeräumen sei derzeit unmöglich, da das Befahren der Wälder lebensgefährlich sei. Alle Reisenden wurden in die nächstgelegenen Bahnhöfe gebracht. Schienenersatzverkehr auf den Strecken rund um Zwiesel gab es nicht. Wegen schneeglatter Straßen könnten keine Busse eingesetzt werden, hieß es. Das Bahnunternehmen riet Reisenden, auf Fahrten zu verzichten.

Auch im benachbarten Österreich führte der starke Schneefall zu Straßensperren und Flugausfällen. Westlich von Wien war zeitweise eine wichtige Autobahnverbindung blockiert, nachdem zahlreiche Lastwagen auf der Strecke liegengeblieben waren. In Bergregionen mussten einige Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Im Sölktal in der Steiermark saßen 600 Bewohner und Touristen fest. Das schlechte Wetter fiel ausgerechnet auf das Rückreise-Wochenende, an dem viele deutsche Urlauber aus Tiroler und Salzburger Skigebieten heimkehrten.