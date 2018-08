Serie Der Sunnyboy mit Charisma Mit „Fack ju Göhte“ gelang Elyas M’Barek der absolute Durchbruch. Bis dahin hatte es der Münchner aber nicht immer leicht.

Von Maximiliane Gross

Merken

Mail an die Redaktion Elias M’Bareks Mutter kommt aus Österreich, sein Vater ist Tunesier. Foto: Tobias Hase/dpa

München. Die dunklen lockigen Haare nach hinten gegelt, rehbraune Augen, südländischer Teint, bezauberndes Lächeln und noch dazu wahnsinnig erfolgreich – Elyas M’Barek lässt schon allein bei seinem Anblick Frauenherzen höher schlagen und Männer vor Neid erblassen. Zudem erweckt er wohl bei jeder Mama den Anschein, der perfekte Schwiegersohn zu sein.

Trotz seiner anscheinend makellosen Optik hatte es der „Fack ju Göhte“-Star nicht immer leicht, wie er in einem Gespräch mit der Mittelbayerischen verrät: „Zu Beginn meiner Karriere hatte ich es wegen meines Namens und meines Aussehens oft schwer, Rollen zu bekommen.“ Eine seiner ersten Rollen war die des Cem Öztürk in der ARD-Vorabendserie „Türkisch für Anfänger“. Die Rolle des Machos verkörperte der gebürtige Münchner so gut, dass er 2006 dafür den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Bester Schauspieler Serie“ verliehen bekam. Obwohl M’Barek in dieser Rolle sein südländisches Aussehen half, sieht er sich selbst nicht als Mensch mit Migrationshintergrund und sagt: „Ich bin in München geboren und aufgewachsen, also war ich schon immer Münchner.“

Über Nacht zum Star

Diese Auszeichnung sollte nicht die einzige für den 36-Jährigen bleiben. Die drei Teile „Fack ju Göhte“ katapultierten M’Barek seit 2013 in den deutschen Filmolymp und machten ihn zu einem der gefragtesten Schauspieler des Landes. Der berufliche Erfolg hat M’Barek verändert. Negativ sieht er das nicht. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass er in jeder Situation versucht, das Positive zu sehen: „Man wird reifer, geht mit gewissen Sachen anders um.“ Dazu gehört auch, dass sein endgültiger Durchbruch lange auf sich warten ließ – aufgegeben hat M’Barek nie, gezweifelt dafür schon. Und das tut er nach eigener Aussage noch heute hin und wieder: „Das gehört aber auch irgendwie dazu.“

“Ohne Bora wäre ich nicht da, wo ich bin.“ Elyas M’Barek



In Til Schweigers Film „Zweiohrküken“ hatte er einen kleinen Auftritt, ebenso in Uli Edels „Zeiten ändern dich“ – gereicht hat das am Ende aber nicht. Erst als ihm Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin die Rolle des Zeki Müller förmlich auf den Leib geschrieben hat, klappte es mit dem Durchbruch. „Bora hat mich von Anfang an, vielleicht nicht unbedingt unterstützt, aber er hat etwas in mir gesehen. Ohne Bora wäre ich nicht da, wo ich bin“, erinnert sich M’Barek.

Dank „Fack ju Göhte“ kennt der Schauspieler jetzt auch die goldenen Seiten des Geschäfts. Bis dahin war es aber ein langer, nicht immer leichter Weg. Umso dankbarer ist er, diese Sonnen- aber eben auch die Schattenseiten der Filmbranche zu kennen.

Trotz des großen Erfolgs hat M’Barek nie die Bodenhaftung verloren und legt keine Starallüren an den Tag. „Meine Freunde und meine Familie machen aus der Schauspielerei keine große Sache. Die freuen sich mit mir, behandeln mich aber genauso wie früher“, sagt der Publikumsliebling. Privat führt der Schauspieler ein ganz normales Leben jenseits von roten Teppichen. Anstatt den Sportwagen zu nehmen, bevorzugt der Münchner das Fahrrad – aus ganz praktischen Gründen: „Man kommt viel schneller von A nach B, es ist umweltbewusster und man braucht keinen Parkplatz. Das ist in der Stadt ein großer Vorteil.“

„Meine Freunde und meine Familie machen aus der Schauspielerei keine große Sache.“ Elyas M’Barek



In den Anfangsjahren seiner Karriere konnte er in Sachen Schauspielerei nicht auf die Unterstützung seiner Eltern zählen. Denn in ihren Augen war der „Traumjob Schauspieler“ ein zu unsicheres Geschäft. Wäre es nach Mama und Papa gegangen, hätte M’Barek studieren und einen normalen Beruf ausüben sollen. „Aber als sie gemerkt haben, dass es funktioniert und ich meine Miete damit zahlen kann, waren sie auch zufrieden“, verrät der Star.

Stimme aus dem Hintergrund

Die Schauspielerei ist das eine Standbein des Münchners, die Synchronisation das andere. 2014 und 2017 lieh M’Barek dem Bär Paddington in den gleichnamigen Filmen seine Stimme. Außerdem sprach er in „Hotel Transsilvanien“ Jonathan und in „Die Monster Uni“ Art.

Die MZ-KulturKantine In einer Serie stellt die MZ auf dieser Seite bayerische Künstler vor.

Einige der Künstler treten live im Verlagsgebäude des Mittelbayerischen Medienhauses auf. Am 27. September tritt Kabarettist Martin Frank in der Kulturkantine auf. Die Karten sind bereits verlost.

Die MZ-Kantine ist ein Dankeschön an treue Leser, die im Besitz einer MZ-Clubcard sind.

Eingeladen werden jeweils 30 Leser , die in Begleitung einen besonderen Musikabend erleben dürfen. Die Karten werden ausschließlich ausgelost.

Als Zeki Müller in „Fack ju Göhte“ ist M’Barek der Lustige, er kann aber auch anders. In der Tragikkomödie „Dieses bescheuerte Herz“ spielt er Lenny, den verwöhnten Sohn eines Herzspezialisten, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt – bis er für seinen Vater eine Aufgabe erfüllen muss. Diese emotionale Rolle rückt die unterschiedlichen Facetten des Schauspielers in den Vordergrund und zeigt, dass er nicht nur lustig Charaktere verkörpern kann. Und diese weiche Seite des ist es dann auch, die bei den weiblichen Fans wieder für Kreischalarm und Atemnot sorgt, potenziellen Schwiegermüttern den Schlaf raubt und Männer nur mit dem Kopf schütteln lässt.

Die weiteren Teile der Serie finden Sie hier.