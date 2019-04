Gesellschaft Der Tod erobert den Alltag Im Tatort und auf Netflix fasziniert das Sterben. Im echten Leben verdrängen wir es. Hospize und Letzte Hilfe verändern das.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Der Mensch verdrängt den Tod gerne. Ganz allmählich verändert sich diese Haltung. Foto: Fotolia/Rainer Fuhrmann

Regensburg.Fernsehkrimis auf allen Kanälen rücken den Tod in ein grelles Licht. Spielfilme wie „Die Auslöschung“ (2013) handeln von Alzheimer und Sterbehilfe. In den USA werden Abschiedspartys organisiert. Todes-Hebammen kümmern sich um die letzten Dinge. In Bayern leistet der Eichstätter Hospizdienst „Letzte Hilfe“. Mitarbeiterin Carmen Pickl hält Vorträge, begleitet Trauernde und Sterbende. Der Tod wird also intensiv in aller Öffentlichkeit diskutiert. Aber gehen wir wirklich offener damit um?

„######## ##### ### ### #### ### ###, ### ######### ####, #### ##### ###################“, #### ###### #####. #### ############# #### #### ######## ### #################### ### ###################, ### ############# ###### ### #### ### ##### ########### ##### #### #### ### ### ##########. „## #### ###### ######, #### ### ##### ## ########, ## ###### ### #####, ### #### ## ##### ###########“, ####### ### ##-#######.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######## ### ### #########

#### ##### (##) ### ########## ### #### ##### ##### ################## ### ### ##### #### #### #######. ### ####### ########### ##### ###### ##### ### ####. ### ######### #### ##### ## ### ### ######### #### ## ########## ########-###### ###########. „### ###### ##### ## #######“, #### ##### (#### ########). ### ###### ### ###### ##### ##########, #### #### ####### #### ## ###### ### ### ### ### #### #### #########.

#### ###### #### ######### ### ############ ## ###### #### ####, #### ##### ### – ### #### ## ######. #### ##### ######## ### ##### ### #### ###, ## ### ####### ###### ###### ###### ### ####. „## ###### ###### #### ### ########## ### ### ########## ##### #############, #### ### #### ##### #### ## ############ ####### ######“, #### #####. „### ### ### #####. #### ### ### ####### ####, #### #######. ### ######, #### ### #### ### ####### ######.“ ### ##### ####, #### #### ##### ######## ##### ###### ### ################# ####### ## ######## #########.

## ##### ##### ### #### ####### ### ######### ###

## ##### ###### ### ########-###### ######### #### ############ ########. ### #### ### ########## ### ###### #### #######, ### ##### ### ##### ### ### #### ## ### ###### ###### ######, ### ########## #### ### ### ########## #### ###### ######## #######. ### ######## #### ## #####. ### ################## ##### ######## ## ### ## ######, #### #### ### ##-######## ########## ##### ####### #### ## ######. ##################### ######## ### ########. „#### ##### #### ######### ##### ### ### ########## ####, ### ######### ######### ### #### ### #### ###### ## ### ###“, ######### #### #####. „### ######### ### ### #### ### ### #####.“

###### ### ############: ## ######## ####### ######

### ###### ###### ### ############. ### ######### #### #####, #### ### ### ###### ####### ##### ######. ### ####### ### #######-## ### ######### ###### ####, ############# ### ########### ####### ##### ######. ## ### ####### ##### ######## #### ################# ### ############ ########## ######## ### ##########, #### #### ##### ######## ### ########## ## #### ####### ###.

### ####### ##### #### ### #########. ################# ###### ##### ### ######### ####### ####, #### #### #### ######## ## ######## ### ### ####### #################, ### #####, #### ### ############ ########## #####. ## ##### ######-#####-###### ######## ### ########## ####, ### ### ########## ### ########## #######. ##### ##### ### ### ########### ### ### ## ### ########## ############ ### ######## ##########, ## #### #### ### ############ ## #####. ### ########### ######## ### #### ### ##### ###### ## #### ####################. ### ###### ##### ### ###### ##########, ### ### ##### ######## ###### ######## #####. „## #### ##### ##### ############ #####, ##### ### ## ### ############ ####“, #### #####.

### ##### ### ### ###

### ########### #################### #### ######## ########## ######## ###### #### ## #######, #######, ############# ### #######. ## ###### #### ####, #### #### ### ####### ### ### ## ### ####### ## ### ## ###### ######## ######### ###. ### ########### ### ######## ####### #####, ###### ### ###### ### ################. „#### ### ##### ###### ##, ## #### ##### ###### ##### #### ### ############### ### ##### ###, ##### ### #### ######### ### #### ###### ######“, #### ##. ######## ######, #### ### ######## ####### ## ### ##### ####### ##########. „### ########### ############## ###, ##### ###, #### #### #######.“

### ### ### #### ### ###########

## ############ ########### ### ############ ###### ###### ### ### ################ ### ######### #######. ######## ######## ### ################## ## #### #### ### #### ############## ####### ######### #### ############# #### ###. ######## ####### ######## #### #### ### ### ### ### ############. ## #### ### ######## ########, #### #### ### ########## ### ####### ##### ### ############## ######. „## ### #### ####### ############ ##, #### ###################, #### ##### ##########.“ #### ################### ### ############, #### #### ### ########### ########## ########. ## #### #### ########, ### ##########, #### ### ####### – ### ### ### #### ### ### ###.

„#######, ## ####### ######### ######### #### ###“, #### ###### ######, ######## ### ########-########. ### #### ## ### ### ##### #######, #### ### ### ## ### ########### ########## ## ### ############## #### ### ################# ####. ### ##### „########### #########“ ### ####### #### ### ####### ### ######.

##### ### #### ######, #### #### ##### ###### ### ## ########## ###### ##### ####### ########. ### ###### ### #### ####### ### ######, #### ### ##### ## #### ## #### ####. ##### ##### ##### ### ###### #### ####### ### ###### ####### ######. ### ####### ### #### ### ###### #######.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########