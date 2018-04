Biographie Der unaufhaltsame Söder Erst 51 Jahre alt und schon im Fokus einer akribischen Biographie. Ein neues Söder-Buch zeichnet das Bild eines Zwiespältigen

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Omnipräsent und ein Meister der Selbstinszenierung: der neue Ministerpräsident Markus Söder. Foto: Andreas Brückmann

Regensburg.Braucht’s überhaupt eine Biografie über Selfie-Meister Markus Söder, der seine bisher 51 Lebensjahre ohnehin gern mit der Öffentlichkeit geteilt hat? Wenig blieb verborgen, jedenfalls nicht von dem, das der CSU-Politiker publik haben wollte: Das Gesamtwerk reicht vom Posieren des jungen Söders vor dem Poster seines Idols Franz-Josef Strauß, das er über das Bett in seinem Jugendzimmer gepinnt hatte, bis zum jüngsten Videomitschnitt aus der Staatskanzlei. Der frühere Ministerpräsident Edmund Stoiber war bei seinem Nach-Nach-Nachfolger hereingeschneit, lobte den politischen Ziehsohn über den Schellenkönig („Ich sehe im Moment nicht, was er nicht richtig macht“), Söder bauchpinselte zurück („Der große, große bayerische Ministerpräsident“). Das alles inszeniert vor altem Stoiber-Mobiliar, angeblich noch entworfen von Franz Josef Strauß, das Söder nach dem Abgang Horst Seehofers wieder ins Repräsentationszimmer räumen ließ.

Das vorweggenommen: Die Biografie braucht‘s, schon weil sie so viele Ecken des Söderschen Kosmos ausleuchtet. Der skurrile Stoiber-Söder-Auftritt zeigt für die Autoren gut, wie das Selbstvermarktungssystem des Franken funktioniert, das im konkreten Fall in eine Win-win-Situation mündet. „Söder erhält durch Stoiber Legitimität als neuer starker Mann der CSU, und Stoiber wahrt durch den Ministerpräsidenten Söder seinen Einfluss in der Partei“, schreiben Roman Deininger und Uwe Ritzer.

Die Sache mit der Doktor-Arbeit



Die beiden recherchestarken Journalisten der Süddeutschen Zeitung konzentrieren sich in ihrem Buch auf Söders politische Flegeljahre in der Jungen Union, die Phase der Häutungen mit wachsend einflussreichen Ämtern, den Machtkampf in der CSU im Winter 2017/2018, der Söder an die politische Spitze im Freistaat trägt, und natürlich auf das Verhältnis zu Seehofer, das Söder selbst einmal einprägsam auf den Punkt gebracht hat. „Ich verstehe den Horst nicht.“ Das 380-Seiten-Werk über Söder verfestigt das Bild eines trickreichen Karrieristen. Es zementiert aber auch die Legende eines Unaufhaltbaren, der mit unbändigem Fleiß und Machtwillen ausgestattet ist und politische Großbaustellen wie die Konsolidierung der bayerischen Landesbank zielstrebig abräumt. Söder treibe die Idee eines Kollateralnutzens, schreiben Deiniger und Ritzer. Er arbeite vor allem für sich, „aber es fällt schon auch was fürs Land ab“.

Die Biografie zeichnet das Bild eines Zwiespältigen. Söder steht für den polternden und kraftmeiernde Teil der CSU, der außerhalb Bayerns auf der einen Seite bespöttelt und verachtet, auf der anderen Seite als Faszinosum bestaunt und respektiert wird. „Schamlos und clever“ betiteln Deininger und Ritzer diesen Mix. Söder hat das Buch nicht autorisiert. Er stand dem Autorenduo aber zu Gesprächen bereit. Er soll, so ist von Deininger zu hören, hin- und hergerissen gewesen sein. Die Biografie ist für Söder zwar buchstäblicher Beweis, dass er zu den interessantesten Figuren der deutschen Politiklandschaft zählt. Der CSU-Politiker ließ aber auch Sorge spüren, was die Journalisten zu Papier bringen werden.

Seit das Werk vorliegt, hat sich die Aufregung gelegt. Auch die Passage über die Zweifel an der Söderschen Doktorarbeit – Thema: „Entwicklung der Kommunalgesetzgebung im rechtsrheinischen Bayern zwischen 1802 und 1818“ – birgt vorerst keine große Brisanz, solange der Beweis fehlt, dass Söder mitnichten der historischen Kanzleischrift mächtig ist, die für das Entziffern der Originaldokumente nötig ist.

„Best Buddy“ Albert Füracker

Söders aktuell „best Buddy“ Albert Füracker kommt im Buch mehrfach vor: Der Oberpfälzer CSU-Chef und neue Finanzminister wird mit Respekt beschrieben. Wegen seiner „Klarheit und Offenheit“ sei er auch bei Seehofer-Anhängern wohlgelitten, obwohl er nach dem CSU-Bundestagswahldebakel als einer der Ersten nach einer personellen Neuordnung an der CSU-Spitze rief.

Deininger und Ritzer haben eine Fülle der Söderschen Lebensstationen akribisch nachrecherchiert, scheinbare Gewissheiten konsequent hinterfragt und auch ein hartnäckiges Gerücht zu Söders aufbrausendem Temperament widerlegt: Der Glastisch in Söders früherem Büro als Umweltminister – das ist nun quasi bezeugt – ist nicht durch einen wütenden Schlag Söders, sondern durch Materialermüdung zu Bruch gegangen.

Die Idee zum Buch entstand bei Deininger vor zwei Jahren nach Recherchen zu einer Söder-Reportage, für die er für den renommierten Theodor-Wolff-Preis nominiert worden war. Söder hat mehrfach zu großen Geschichten inspiriert. Lesenswert auch das Porträt von Henning Sußebach „Marke Söder“ aus dem Jahr 2015, als der CSU-Politiker noch Finanzminister war und nicht in die Rolle des Landesvaters geschlüpft. Was sich inzwischen geändert hat: Die Kritiker Söders sind leiser geworden, Deininger und Ritzer stießen auf wachsende Wortkargheit, geschuldet auch dem Landtagswahlkampf, in der die CSU ihre Reihen schließt.

Markus Söder – Politik und Provokation Lehrjahre und Häutungen Die Biografie „Markus Söder – Politik und Provokation“ erscheint im Droemer-Verlag. Sie zerlegt das Leben des CSU-Politikers in die Kapitel „Lehrjahre eines politisch Halbstarken“, „Häutungen auf den Weg zur Macht“ und „Die letzten Meter und das Projekt Königsmord“. Das Buch hat rund 380 Seiten. Preis: 19,99 Euro.

Autorenduo Die Autoren sind Roman Deininger (39) und Uwe Ritzer (52), beide Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Die Arbeit am Buch begann 2016. Ausgangspunkt war eine Reportage Deinigers, die für den „Theodor-Wolff-Preis“ nominiert wurde. Söder hat die Biografie nicht autorisiert, traf die Reporter aber zu Gesprächen.

Was Söder droht, wenn er bei der Landtagswahl im Herbst versagt, kann er in der Biografie nachlesen. Edmund Stoiber wurde von der CSU 2007 geopfert, als er nicht mehr Erfolgsgarant war. 2017 ereilte Horst Seehofer das gleiche Schicksal. So viel zur Mär in der CSU, das Trauma von 2007 wiederhole sich nicht. Erstaunlich ist – auch das beschreibt das Buch – dass sich jeder gefeit fühlt, bis er selbst zum Opfer wird. Immerhin: Die Zeichen stehen für Söder aktuell nicht schlecht. Die CSU ist in jüngsten Umfragen im Aufwind, sogar die Verteidigung der absoluten Mehrheit ist nicht undenkbar.

Ein kleiner Schwachpunkt der Biografie: Söder wird passagenweise ein Stück zu sehr erhöht, etwa seine Leistungsbilanz als Finanzminister. Behördenverlagerung in Bayern, Digitalisierungsstrategie, neues Heimatministerium: Im Buch klingt es ein wenig, als wäre alles allein Söders Erfindung gewesen – und Seehofer nur irgendein Hausel in der Staatskanzlei. Söders nicht klein zu schätzendes Verdienst bestand jedoch eher darin, Regierungsvorgaben mit Leben gefüllt und erfolgreich durchgeboxt zu haben.

Söders Selbsterkenntnis

Söders Bild gewinnt durch die Biografie dennoch viel an Schärfe und Tiefe. Als eine seiner Triebfedern wird der fordernde Vater genannt. Vielleicht ist seine Zielstrebigkeit und sein Hunger nach Aufmerksamkeit auch schlicht einer Selbsterkenntnis geschuldet. Er habe es generell schwieriger als andere, lautet ein frappierender Satz im Söder-Buch. „Wenn ich jemanden aus einem Eisloch rette, würden die Leute sagen: Aber warum ist die Mütze dringeblieben?“

