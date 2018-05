Nachruf Der „Vater der Wildkatzen“ ist tot Gut 500 Wildkatzen hat Günther Worel in Wiesenfelden aufgezogen. Mit 66 Jahren starb er an den Folgen eines Unfalls.

Von Heinz Klein

Merken

Mail an die Redaktion Günther Worel züchtete Wildkatzen und machte sie fit für die Wildnis. Foto: Herbert Grabe

Wiesenfelden.Sie sind wieder da, auch wenn man sie kaum sieht und spürt: Gut 500 Wildkatzen hat Günther Worel in 30 Jahren aufgezogen, auf die Wildnis vorbereitet und vornehmlich im Spessart, im Steigerwald, im Jura und im Vorderen Bayerischen Wald ausgewildert. Es ist das Erbe dieses großen Naturfreunds, das weiter lebt. Günther Worel aber ist nicht mehr: Er starb am Sonntag an den Folgen eines landwirtschaftlichen Unfalls. Der 66-Jährige war unter die Räder seines eigenen Traktors geraten, erfuhr die MZ aus dem Freundes- und Familienkreis.

Es waren glückliche Umstände und ein paar „W“s die zusammenkamen und der Wildkatze zu ihrer Wiedereinbürgerung verholfen haben: Wiesenfelden, Worel, Weinzierl. Der Schafzüchter Günther Worel und der langjährige Bund Naturschutz-Vorsitzende Hubert Weinzierl hoben Anfang der 1980er Jahre am Umweltzentrum Schloss Wiesenfelden das Projekt „Wiedereinbürgerung der Europäischen Wildkatze des Bund Naturschutz in Bayern e.V.“ aus der Taufe. Günther Worel züchtete die leisen Jäger, deren Elterntiere von Zoos und Tiergärten aus halb Europa stammten, machte sie fit für die Wildnis und entließ sie dann dort hin. In den Gehegen des Umweltzentrums kamen zudem etwa 60 getigerte wilde Katzenkinder zur Welt.

Ein Schafzüchter mit Herz für Raubtiere

Günther Worel entwickelte sich mit dieser Arbeit zu einem geschätzten Fachmann mit jahrzehntelanger Erfahrung mit Wildkatzen und Luchsen. Im Hauptberuf kümmerte er sich weiterhin um seine mehrere hundert Tiere zählende Schafherde in Koppelhaltung und betrieb seine Landwirtschaft mit großer Liebe zur Natur. Das Land, das ihm anvertraut war, so zu gestalten, dass es Refugium und Heimat für viele Pflanzen und Tiere sein konnte, war Worels Selbstverständnis von Landwirtschaft und Inbegriff einer großen Verantwortung, die er gegenüber der Natur empfand.

Und wenn der Schafzüchter mit dem Herz für Raubtiere neben all dem ehrenamtlichen Engagement für den Bund Naturschutz noch Zeit fand, dann war er in Naturschutzgebieten vieler Länder unterwegs, um Neues zu erfahren. Vor allem die Abruzzen, Land der Wölfe und der Schafe, waren sein beliebtes „Schweifgebiet“. Ganz nebenbei entwickelte er sich dabei auch noch zum leidenschaftlichen Vogelkundler mit glänzendem Fachwissen. In Günthers Worels großem Herz war aber auch immer Platz für die Menschen. Ein herzliches und stets ansteckendes Lachen war der ständige Begleiter dieses überall gerne gesehenen Naturfreundes. Viele werden ihn vermissen.