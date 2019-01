Geburtstag Der VKKK feiert sein großes Jubiläum Der Verein hilft seit 30 Jahren krebskranken Kindern. Am 18. Januar steigt ein besonderes Benefizkonzert.

Von Claudia Böckel

Die VKKK-Mitarbeiter freuen sich auf das Benefizkonzert „Two.Night", auf dem lauter Duos auftreten werden.

Regensburg.Das erste Elternhaus des Vereins zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern e. V., kurz VKKK genannt, war eine Villa in der Wilhelmstraße, gleich neben der Hedwigsklinik. Auf der Baustelle dort war sehr oft ein Herr unterwegs, der Otto hieß. Nach ihm ist das Maskottchen benannt, das jedes kranke Kind, das in der Kinderonkologie der Uni behandelt wird, geschenkt bekommt. Auch die Geschwister bekommen einen Otto, eine gelbe Schnecke mit Blau-Rot-Grünem Schneckenhaus. Aus dem Schneckenhaus der Krankheit sollen sie wieder herauskommen, die kranken und die gesunden Kinder. Denn so eine schwere und langwierige Krankheit wie eine Krebserkrankung oder eine Lebertransplantation, bei der die Kinder sechs bis acht Monate im Krankenhaus bleiben, betrifft immer die ganze Familie. Mindestens ein Elternteil muss vor Ort sein. Um hier zu helfen, hat sich fast genau vor 30 Jahren, am 12. Januar 1989 auf Initiative von Fritz Anetzeder der Verein gegründet, zunächst in Lappersdorf situiert, später den Kliniken St. Hedwig und der Uni-Kinder-Klinik zugeordnet. Inzwischen ist der Verein von einer Privatinitiative sozial engagierter Bürger zu einem Verein mit über 1000 Mitgliedern angewachsen. Seit 2010 gibt es das Elternhaus, eine Wohnmöglichkeit für betroffene Eltern und Familien.

Stolze Bilanz Elternhaus: Im Laufe der 30 Jahre hat der VKKK nach eigenen Angaben rund 1000 Familien betreut, im Augenblick seien es 350 sowie mehr als 12 000 Übernachtungen im Elternhaus jährlich.

Finanzbedarf: Jedes Jahr benötigt der Verein 300 000 Euro, um all seine Aktivitäten zu finanzieren. Vorstandsmitglieder und Botschafter wie der Schauspieler Marcus Mittermeier spielten dabei eine wichtige Rolle. Sie tragen die Belange des VKKK mit Veranstaltungen in die Öffentlichkeit.

Der VKKK bietet Information und Beratung, kann Direkthilfe für Familien geben, die in finanzielle Engpässe geraten durch die Erkrankung eines Kindes. Psychosoziale Betreuung wird angeboten, Musiktherapie, nicht nur für die erkrankten Kinder, sondern für die ganzen Familien. Im Pressegespräch weist die zweite Vorsitzende Irmgard Scherübl darauf hin, wie wichtig auch die Betreuung der Eltern sei. Verschiedene Projekte werden angeboten, um die Angehörigen nicht unter der Belastung zusammenbrechen zu lassen. Professor Franz-Josef Helmig, der erste Vorsitzende, sagt: „Der Verein springt überall da ein, wo sich niemand findet, der Geld gibt.“ Kürzlich habe man einen speziellen Laser anschaffen können, der Nebenwirkungen der Krebstherapie lindern kann, für 25 000 Euro.

Zum 30-jährigen Jubiläum wird es am 18. Januar im Regensburger Marinaforum ein großes Benefizkonzert mit dem Titel „Two.Night“ (19.30 Uhr) geben. Uli Zrenner-Wolkenstein hat sich das Konzept ausgedacht. Er bringt ein Who is who der lokalen Rock-, Pop- und Jazzszene auf die Bühne des Marinaforums. Es werden lauter Duos auftreten, auch, um große Bühnenaufbauten und Kosten zu vermeiden. Das Finale des Konzerts, für das es aktuell noch 70 Karten gibt, bestreiten alle Künstlerinnen und Künstler gemeinsam.

