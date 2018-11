Verkehr Der Winter kann jetzt kommen In Ostbayerns Bauhöfen lagert tonnenweise Salz. Streufahrzeuge stehen bereit. Wird es kalt, beginnt ihre heiße Phase.

Von Dagmar Unrecht

Merken

Mail an die Redaktion Stefan Bauer von der Autobahnmeisterei in Pentling steht vor einem einsatzbereiten Winterdienstfahrzeug und zeigt auf die Streu- und Sprühvorrichtung. Foto: Unrecht

Regensburg.Er ist imposante sieben Meter breit, im Moment noch blitzsauber – und wartet auf den ersten starken Wintereinbruch: ein Seitenschneepflug in der Autobahnmeisterei in Pentling. Mit ihm kann eine Fahrbahn auf einmal komplett geräumt werden. Bei Bedarf wird er an eines der sieben Räumfahrzeuge montiert. Auch die Frontpflüge, immerhin 4,50 Meter breit, stehen bereit. Seit Oktober wurden die orangefarbenen Lastwagen für den Winterdienst umgerüstet und mit Streuern ausgestattet. Auch große gelbe Tanks wurden angebracht. Sechs Kubikmeter Sole finden darin Platz. „Das reicht für 50 bis 60 Kilometer“, sagt Stefan Bauer, stellvertretender Leiter der Autobahnmeisterei.

Die Salzlösung wird bei Temperaturen bis maximal minus fünf Grad verwendet und auch vorbeugend auf die Fahrbahn gesprüht, um Glätte zu verhindern. „Erst wenn es noch kälter wird, verwenden wir reines Salz“, so Bauer. Rund 2000 Tonnen Salz lagern derzeit in der großen Halle in Pentling. „Wir sind gerüstet.“

Rund um die Uhr Bereitschaft



Im Bayerischen Wald und im Süden Bayerns fiel gestern schon Schnee. Besonders nachts können die Straßen glatt werden. Die Bauhöfe in den ostbayerischen Landkreisen haben vorgesorgt. In Schwandorf sind 30 Mitarbeiter in zwei Schichten sieben Tage die Woche von 4 bis 22 Uhr im Einsatz und darüber hinaus in Rufbereitschaft, berichtet Sprecher Hans Prechtl. 5500 Tonnen Streusalz werden jedes Jahr für den Winter eingelagert. Gut die Hälfte davon war im vergangenen Winter verbraucht worden und wurde im Sommer wieder nachgeordert – für 68,20 Euro pro Tonne. Zehn landkreiseigene und drei Fremdfahrzeuge sind laut Prechtl an den Standorten Burglengenfeld, Nabburg, Neunburg vorm Wald, Schwarzenfeld und Teunz stationiert. Sie kümmern sich darum, rund 420 Kilometer Kreisstraßen von Schnee und Eis zu befreien.

„Wir sind auf alles eingestellt“, vermeldet auch das Landratsamt Neumarkt. Rund 2800 Tonnen Streusalz wurden neu beschafft, insgesamt sind etwa 4000 Tonnen in den Bauhöfen des Landkreises vorhanden. Der Neumarkter Winterdienst betreut gut 340 Kilometer Kreisstraße und rund 17 Kilometer Gemeindestraßen.

Auch der Kreisbauhof in Kelheim ist nach eigenen Angaben für den Winterdienst gewappnet. Während der kalten Jahreszeit betreuen 22 Straßenwärter fast 300 Kilometer Kreisstraßennetz. Drei Lkw und zwei Unimog sind im Einsatz, darüber hinaus hat der Landkreis noch sechs Fremdfirmen unter Vertrag, so Hans Rödl, Leiter des Kelheimer Kreisbauhofes. Das Salzlagerkontingent des Kreises ist auf die Standorte Kelheim, Riedenburg und Mainburg verteilt und umfasst insgesamt rund 1500 Tonnen. Weitere 1000 Tonnen sind bereits reserviert und werden bei Bedarf geordert. Für den Winterdienst sind im Landkreishaushaushalt 300 000 Euro veranschlagt.

Mehrere Hallen



Im Landkreis Cham ist der Winterdienst für 420 Kilometer Kreisstraßen zuständig. „Die Salzlager sind voll“, versichert Sprecher Friedrich Schuhbauer. Rund 5000 Tonnen Streusalz lagern in vier Salzhallen. In den Bauhöfen sind insgesamt 39 Mitarbeiter im Zwei-Schicht-Betrieb – in der Regel von 4 bis 22 Uhr – im Winterdienst unterwegs. „Der Landkreis Cham ist gerüstet.“

Auf Streusalz sollte man im Privaten verzichten – weil es oft verboten ist, und auch Umwelt zuliebe. Doch was tun bei Eis und Schnee? Lesen Sie hier mehr dazu.

Auch im Landkreis Regensburg gibt es einen Zwei-Schicht-Betrieb. Rund 20 Mitarbeiter stehen nach Auskunft von Kreisbauhofleiter Peter Schön zur Verfügung. Sie betreuen gut 340 Kilometer Kreisstraße. Zehn Fahrzeuge, davon vier eigene, sind im Einsatz. 1800 Tonnen Salz sind im Kreisbauhof in Neutraubling deponiert, von dort wird der südliche und östliche Landkreis versorgt. Dazu kommen 800 Tonnen Salz in Unterpfraundorf bei Beratzhausen. Weitere 1000 Tonnen sind reserviert. „Wir hoffen, dass diesen Winter wenig Unfälle passieren“, sagt Schön mit Blick auf die A3-Baustelle. Er fürchtet aber schon, dass es dadurch zu Verzögerungen und Behinderung im Winterdienst kommen könnte.

„Bei Unfällen kommen wir mit unseren Räumfahrzeugen oft nicht durch.“ Stefan Bauer, stellvertretender Leiter der Autobahnmeisterei in Pentling



Rund 170 Kilometer Strecke hat die Autobahnmeisterei in Pentling zu betreuen: Sie ist zuständig für die A93 von Ponholz bis Siegenburg und für die B15 neu vom Dreieck Saalhaupt bis Ergolsbach. Rund 900 000 Liter Sole verbraucht die Autobahnmeisterei im Schnitt pro Jahr. Hergestellt wird die Lösung vor Ort in Pentling. Bei einem Volleinsatz „mit Mann und Maus“ werden nach Auskunft von Stefan Bauer etwa 60 Tonnen Salz und 20 Tonnen Sole verbraucht.

Zwei- bis zweieinhalb Stunden seien nötig, um den gesamten Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei – Hauptstrecke, Anschlussstellen und zum Teil die Parkplätze – zu räumen. Gearbeitet wird mit 33 Mann im Drei-Schicht-System, sieben Tage die Woche. „Unsere Mitarbeiter müssen viel aushalten und machen einen guten Job“, lobt Bauer.

Neben den sieben eigenen Fahrzeugen kann die Autobahnmeisterei auf zwei externe Fuhrunternehmer zurückgreifen, „wenn es richtig stark schneit“. Manche Lkw seien auch im Winter mit Sommerreifen unterwegs, erzählt Bauer kopfschüttelnd. „Bei Unfällen kommen wir mit unseren Räumfahrzeugen oft nicht durch.“

Radeln auch im Winter? Gerade in Regensburg gibt es viele Fahrradliebhaber, die sich auch von Schnee nicht abschrecken lassen. Winterradler sollten aber einige Dinge beherzigen, mehr dazu hier.

Erinnern Sie sich noch an den Eisregen Ende Januar 2017? In der Regensburger Altstadt konnte man damals Schlittschuhlaufen. Die ganze Stadt wurde zur Eisarena, mehr dazu lesen Sie hier.

Weitere Berichte aus Bayern finden Sie hier.