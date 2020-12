Anzeige

Skitourismus Der Wintersport hängt in den Seilen Lift- und Pistenbetreibern droht die Existenznot – auch in Ostbayern. Verbandschef Matthias Stauch schlägt Alarm.

Von Heinz Gläser

Mail an die Redaktion Verwehrtes Gipfelglück: Auch am Großen Arber stehen die Seilbahnen in diesem Pandemie-Winter vorerst still. Foto: Armin Weigel/picture alliance / dpa

Regensburg.Matthias Stauch ist seit Ende 2019 Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG. Außerdem ist der 59-Jährige Vorsitzender des Verbands Deutscher Seilbahnen (VDS), der die Interessen von 210 Seilbahnen und 1280 Schleppliftbetreibern bundesweit vertritt. Dazu zählen auch elf Betriebe im ostbayerischen Raum, darunter die Arber Bergbahn. Durch den Corona-bedingten Lockdown drohen der Branche enorme wirtschaftliche Einbußen. Im Gespräch mit der Mittelbayerischen skizziert Stauch die aktuelle Situation.

Herr Stauch, haben Sie gedanklich schon einen Strich unter die gesamte Wintersaison 2020/21 gezogen?

Nein, erst einmal habe ich nur einen Strich für den Zeitraum bis 10. Januar drunter gezogen. Vergangene Woche hatten wir sogar noch einen Funken Hoffnung, dass über Weihnachten vielleicht doch noch etwas gehen könnte mit dem Wintersportbetrieb. Mit der Ausrufung des Katastrophenalarms hatte sich das leider erledigt. Aber wir haben nach wie vor die Hoffnung, dass durch die sich abzeichnenden schärferen Maßnahmen die Inzidenz bis zum 10. Januar soweit sinken wird, dass wir nach den Weihnachtsferien mit dem Skibetrieb starten können.

Es entgeht Ihnen trotzdem die enorm umsatzstarke Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König...

Wir haben in der gesamten Branche über die gesamte Wintersaison gesehen rund 80 Millionen Netto-Verkehrseinnahmen. Dazu kommen die ganze Gastronomie und Hotellerie im Umfeld. Von der Wertschöpfung her gilt der Faktor fünf. Das heißt, über den Skitourismus werden mehr als 400 Millionen Euro pro Saison erwirtschaftet. Und jeder Arbeitsplatz bei den Seilbahnen, Sessel- und Schleppliften sichert statistisch gesehen 5,1 Arbeitsplätze in der Region. Zum Glück gibt es das Mittel der Kurzarbeit, die es zumindest den größeren Betrieben erlaubt, ihre Mitarbeiter zu halten. Es wäre ja kurzsichtig, Leute zu entlassen, die man ab Januar oder Februar wieder händeringend braucht.



Wie sieht es in Bezug auf staatliche Unterstützungsmaßnahmen finanzieller Natur aus?

Bis jetzt kommt da gar nichts bei uns an. Das enttäuscht mich sehr. Außer vollmundigen Ansagen habe ich noch nichts gehört. Und die 10 000 Euro, die als Abschlagszahlung geleistet werden, verpuffen ja. Momentan ist in diesem Bereich alles sehr nebulös. Für uns wäre ganz wichtig, dass wir für den Zeitraum bis 10. Januar entsprechende Ausfallleistungen bekommen.

Aus welchen Töpfen?

Die sogenannte Novemberhilfe gibt es – analog zur Gastronomie. Sie wird aber vielen Seilbahnbetrieben erst einmal gar nichts bringen, weil sie möglicherweise im vergangenen November überhaupt keinen oder nur einen sehr geringen Umsatz hatten, da sie beispielsweise in Revision waren. Es wäre insgesamt höchste Eisenbahn, dass auf der finanziellen Seite reagiert wird. Sonst geraten viele Betriebe in Liquiditätsprobleme.

Wem droht aus Ihrer Sicht Existenznot?

Es kommt natürlich darauf an, ob eine Seilbahn unter kommunaler Trägerschaft steht. Dann lässt sich der Lockdown etwas leichter überbrücken. Ansonsten ist es natürlich vor allem von der Größe des Betriebs abhängig. Ein kleines privates Familienunternehmen, das mit viel Herzblut jedes Jahr seinen Skibetrieb auf die Beine stellt, an dem möglicherweise noch eine Gastronomie dranhängt, kann schnell in Existenznot geraten. Die Fixkosten laufen ja weiter. Das ist selbst dann sehr schwer aufzufangen, wenn man am 10. Januar wieder öffnen darf.

Und sollte der Lockdown darüber hinaus oder gar für die gesamte Wintersaison gelten?

Dann wird es definitiv schwierig, selbst für ein Großunternehmen wie die Zugspitzbahn. Es wäre eine riesige Herausforderung, das zu managen.

Lässt sich denn die Skisaison angesichts der Unwägbarkeiten überhaupt vernünftig planen?

Wichtig ist, die üblichen Vorbereitungen zu treffen und beispielsweise für eine Grundbeschneiung der Pisten zu sorgen, auch wenn der Start am 10. Januar nicht garantiert ist. Das bedeutet natürlich ein unternehmerisches Risiko, aber eine Alternative gibt es in meinen Augen nicht. Das Wetter hat ja offensichtlich vor, uns zusätzlich zu ärgern. Wir hatten seit Jahren keinen so tollen Dezember mehr. Wenn ich bei uns hier in Garmisch-Partenkirchen aus dem Fenster schaue, ist alles weiß. Wir hätten jederzeit aufsperren können. Es ist wirklich tragisch. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass wir zumindest den halben Januar und bis Mitte April wieder halbwegs normal arbeiten können. Ostern ist ja diesmal relativ spät.

Der VDS hat ein sehr ausgefeiltes Hygienekonzept vorgelegt und im Sommer sowie Herbst auch erfolgreich praktiziert. Warum haben Sie bei der Politik mit Ihren Argumenten für einen Start der Skisaison und den Wintersport im Freien trotzdem kein Gehör gefunden?

Unser Konzept wurde bis in den November hinein von allen Seiten gelobt. Plötzlich zählte das alles nicht mehr. Dass unsere Argumente völlig unter den Teppich gekehrt wurden, hat schon wehgetan.

Tschechien und die Schweiz starten im Dezember den Skibetrieb...

Ja, da sieht man die Dinge offenbar anders. Auch Österreich ermöglicht ihn zumindest für Einheimische. In Österreich zählen Seilbahnen und Lifte zum öffentlichen Nahverkehr, das dient dort als Argumentationsgrundlage. Bei uns hier ist das anders, wir sind dem Freizeitsektor zugeordnet und zählen nicht zum täglichen Grundbedarf. Dabei ist man in Seilbahnen und Liften unter Corona-Gesichtspunkten bestimmt sicherer als in überfüllten S- und U-Bahnen oder in Bussen.

Hätte man nicht zumindest die Schlepp- und Sessellifte ausnehmen können, da es sich dabei nicht um einen geschlossenen Raum handelt?

Ich hätte das jedem Schleppliftbetreiber gegönnt. Kinder lernen auf solchen kleineren Anlagen Skifahren, sie kommen raus, sind beschäftigt. Das fällt nun alles weg. Auf der anderen Seite ist es sehr schwierig, die Grenzen zu ziehen, welche Betriebe öffnen dürfen und welche nicht. Sicherlich wäre es wünschenswert gewesen, aber es ist müßig, darüber zu diskutieren. Zumindest bis zum 10. Januar ist das Thema rum ums Eck.

Sie können die Menschen nicht daran hindern, die Pisten auch während des Lockdowns zu nutzen, zum Beispiel für Skitouren. Stellt Sie das vor eine spezielle Herausforderung?

Das erleben wir hier in Garmisch-Partenkirchen täglich hautnah. Es sind Hunderte von Skitourengehern unterwegs, unkontrolliert und ohne Einhaltung von Abstandsregeln. Es geht kreuz und quer. Das ist unter hygienischen oder auch sanitären Aspekten eine Katastrophe. Wir werden hier dazu übergehen, die Parkplätze zu bewirtschaften, um wenigstens eine gewisse Struktur reinzubekommen.

Wie sieht es denn im ostbayerischen Raum und speziell im Bayerischen Wald aktuell aus?

Da komme ich zurück zu meinen Aussagen zur wirtschaftlichen Situation. Im ostbayerischen Raum gibt es sehr viele Klein- und Kleinstbetriebe, die schnell in Existenznot geraten könnten. Und darüber hinaus gibt es massive Einnahmeverluste in der Gastronomie und Hotellerie.

Herr Stauch, der Corona-Hotspot Ischgl hat im Frühjahr traurige Berühmtheit in ganz Europa und darüber hinaus erlangt. Befürchten Sie einen nachhaltigen Imageschaden für den gesamten Skitourismus?

Dieser Imageschaden ist brutal, er ist nicht wegzudiskutieren und wird lange nachwirken. Sie hören ja von vielen Politikern immer wieder: Ischgl, Ischgl, Ischgl! Für uns ist es mehr als schade, wenn man die Ereignisse in Ischgl nun benutzt, um das Skifahren völlig zu diskreditieren. Fest steht: Die Leute haben sich nicht beim Skifahren, sondern beim Halligalli hinterher angesteckt. Aus unserer Sicht sind es der Sport und die Bewegung in der freien Natur, die das Skifahren ausmachen – und nicht das Halligalli.