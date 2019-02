Wintersport Der wohl kleinste Skilift Ostbayerns Der alte Schlepplift in Falkenstein im Kreis Cham ist ein Relikt vergangener Tage. Solche Anlagen werden immer seltener.

Von Martin Kellermeier

Merken

Mail an die Redaktion Josef Meinzinger ist der Pistenwart in Falkenstein. Gerade sitzt er in der Bergstation. Ein kleiner Heizstrahler sorgt dort für Wärme. Foto: Benjamin Franz

Falkenstein.Es läuft – immer noch. Im Sekundentakt fliegt die Geschichte vorbei. Die schwarz-orangenen Bügel des Schlepplifts sind schnell unterwegs. Fast geräuschlos, komplett elektrisch. Genau vier Minuten und 30 Sekunden brauchen sie, um einmal den 400 Meter langen Hang hinauf und hinunter zu fahren. In dem kleinen Bretterverschlag am Fuß des Hügels in Falkenstein im Landkreis Cham beginnt ihre Reise.

#### ##### ### ######### ### #####, ###### #### ### ### ######## ##### ####. ## ### ### ###### ###### ###, ### ### ##### ########### ######## – #### ## ###### ##########. ## ### ############# ########### ### ### ###### ######## ##### #### ######### #######. „### ###### ##### ######### ### ######“, #### ##### #####, ### ###-############### ### ############. ######### ###### ### ### ####### ####### ### #### ### ######## ##### ########.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

####### ###### ### ## ## ########### ######### ######. ## #### ## ##### ######, #### ### ### ##### ### ###### ####. #### #### ###### ####### #### ###### – #### ####### ##### ### #####. ### ##-####### ###### #### ### #### #### ##########. ### ##### ### ##### ### ########. ### ########### ###### ###### ## #### #########.

############# ####### ### ### ### ### ####### ############ ### ## ###### #########. ### ########## ### ##### ### ###### ### #### #########. #### ### ####### ###### ##### ## ##### ###### ###### ######### – ##### ### ####### #######. „### ###### ## #### ##### ######“, ##### #######.

########### #### #### ### ##

### ##### ## ####. ######, ### ## #### ##### ########### ## ########### ###, ### ####### ### ###### #### ####### ### #### ###### ##########. ###### ######, ###### ######, ####### ### ######## ##### #### ### ###### ### ##### ###### ##### ########. „### ### ##### ##### ###### ########## ########“, ######## #### #######. ### ###### ### ######### ## ####. „### ### ### #### ##### ### ###### ######.“

### ############# ### ###########. #### ### ## #### ######### ########## (###) ##### ####### ### ############ ## ####### ########. ### ####### ### ### ###### #### ### ## #### #######. ######## ##### ### ## ####### #######, ###### ## ##### ##### ####. ### ###### ##### #########, #### ### ## ### ####-####-#### ### #### ## ####.

######### ####### ##### #### ###### ########. #### ####### ### ########## ### ### ###### ##### ######, #### ####### ### ### ########### ###### ### ### ######## ### ###### ##### ######. ### ##### #### ###### #####, ###### ### ######### ###### ### ## #### ### ####### #### ##### ######## ##### ######, ## ## ###### ###########. „##### ####### #### ##### #### ###### ##### ### ###“, #### #######. ### ### ###### ### ##### #####? „########.“

### ### ### ####### #####

#### ######## ###### ### ######### ####. ## ###### ######## ####### #### ### ### ##### ####. ##### #### ###### ##### ###### #####. ### ### ### ### ### #### ########### ###########. „### ####### ##### #### ### ##############“, #### ###-######## ##### ####.

## ########### ### ##########, ########## #### ### ####### ### ## ## ### ############, #### ### ###### #### ### ###### ### ### ####### ### ##### ###### ### ######## #####. #### #### ## ##### ### ##### ## ####### #### ###### ####################. „##### ####### ###### #### ### ####### ##### ##### #### ########“, ##### ####. ##### ### ## #######, #### ### ### ###### ######### ## ### ###### ######. „### ########### ### #### ####.“

##### ######## ### ######## ########## #### ##### #######, ######## ### ######## ######### ##########: „### ### #### ### ####### ####### ##### ### #### ## ###### ##### ########.“ ###### ###### #### ## ##### ######, ## #### ############## ### ###### ####### ##### ############# ###. ## ############ ### #### ### #### ### ####### #### ########, ##### #######. ### ######: ####### #######################, ### ########### ### ### ############### ### #####. ### ###### ## ######## ##### ######## ########## – ### ###### ##### ########### ### ## ###########.

############### ##### ### ####

#### #### ## ##### ####### ####: ### ######### ###### ######## ## ### ##########. „############ ### ########### ########### ##### ### ### ## #########“, #### ##### ##########. ### #### ### ### ########## ## ###########. ## ###### ######## ## #### ###### ### ## ###### ### ## ### ### ####### ##########.

##### ###### ### ############### ##### #####. ##### ##### ######## #### ### ###### ####### ####### ##, ## ### ### #### ########## ######. ##### #### ### ###### ## ##### ########, ### ## ### #### – #### #### ### „####### ##########“ ###. ### ######### ####### ### ### ##### ####### ### ## ## ### ####. „### ####### ############# #### #### ### ##### #######“, #### #####. ### ########## ###### ### ###### #### ####, ########## ###### ##### ####.

### #### ######### ### #### ######

##### ##### ### ###### ##. ### #### #### ###### #####. ### ##-####### ### ## ##### #### ### ######### ### #######-##### ## ###########. ## ### ### ### ### ##### „############## ### ## ##### ######“ #######. ### ###’# ### ### ### #,## ####. ######## ### ### ### ### ######## ### ### ######### ######## ### #######. ####### ##### #### ### ######### ### ### ###########, #### ##### ####### ##### #### ########### ### ######### ######. „### ###### ###### ##### ####### #####“, #### ###. „########### ####### ### ### ##### ###########...“

## ####### ## ########### #### ## ##### #### ######## ### ############ ######. #### ## ####, ## ####### ########, ##### ### ######## #### ### #######. ##### ####### ### ## ##### ####, ########## ### ### ## #### #### #### #####. ########## ### #### ####### ############ ### #### ###### ### „##### #####“. ###### ##### #######, ######## ### ##### ##### ##.

####### ####### ### ###### ##### ### ####!