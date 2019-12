Der Zorn der Mieter

Teures Wohnen hat das Zeug dazu, die eher zurückhaltenden Deutschen mächtig auf die Barrikaden zu treiben. Aus dem Revolutionsvokabular gar kursieren Forderungen. Etwa die nach einer Verstaatlichung von Immobilienkonzernen. In Berlin ist ein Mietendeckel beschlossen, der wahrscheinlich bessere Absichten als Wirkungen in sich birgt. So weit sind wir in Regensburg nicht. Aber der Unfrieden ist allerorten hör- und spürbar. Bei den Kaufpreisen ist die Stadt nach München bereits auf Platz 2 in Bayern angekommen. Die Mieten hinken noch etwas hinterher, das liegt an der verzögerten Reaktion dieses Marktes – und lässt Böses ahnen. Bei Neuverträgen gibt es inzwischen keine Diskussion mehr darüber, dass das Niveau für einen Großteil der Bevölkerung unverträgliche Höhen erreicht hat. Der Zorn der Bürger ist berechtigt, gerade in Regensburg. Wo ab den späten 90-er-Jahren eine bauträgerlastige Baupolitik betrieben worden ist, die nur wenige Gewinner kannte.

