Menschen Designstanze: „Shit schreibt sich schön“ Constanze Fleischmann aus Regensburg kritzelt, wo sie steht und sitzt – auch auf eine LP, im Gedenken an ein totes Pferd.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Constanze Fleischmann vor der Wand im Malefiz: Auf dem Unterarm der Designstanze steht „get shit done“, ein Lieblingsspruch. Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

Regensburg.Constanze Fleischmann parkt ihr Rad in der Pfarrergasse und setzt sich vor die große Tafel im Malefiz: „Der ewige Stenz“, „Cider“, „Avocado“ und zig andere Worte greifen das Angebot des Cafés auf. Manche Buchstaben entrollen sich schwungvoll, andere stehen steifbeinig da, einige sind zart, andere fläzen sich fett auf die Tafel. Die 27-Jährige mit dem asymmetrisch geschnittenen Bob hat die Wand im Frühjahr gestaltet, richtiger: gelettert. „Letter dir einen“: Mit dem Slogan mischt die Mediengestalterin Regensburg auf. In einer Zeit, in der die Handschrift abkommt, macht sie das Handschriftliche zum Trend.

Warum sieht die Wand im Malefiz aus, wie sie aussieht?



Die Betreiber haben mir vertraut. Ich hatte alle Freiheiten und konnte mich austoben. Ich arbeitete ohne Vorskizzen los. Meistens läuft es so: Ich habe ein paar Schrifttypen im Kopf, folge meinem Gefühl und überlege, was zum Kunden passt: Seriös? Eher verspielt? Sans serif, also Buchstaben ohne Häkchen? Oder eher Skript, also Schreibschrift? Das Lettering hier ist mit Kreidestiften entstanden.

Muss alles beim ersten Strich sitzen? Oder kann man korrigieren?



Unterschiedlich. Beim Lettern von Tassen kann ich vor dem Brennvorgang noch korrigieren. Anders bei LPs, beim Lettern mit Acrylstiften. Wenn ich mich da verschreibe, ist es für die Ewigkeit. Ich lettere seit gut drei Jahren; die Erfahrung hilft. Natürlich schleichen sich manchmal Buchstaben-Dreher ein. Andererseits: Das Ergebnis soll handgemacht wirken; Fehler dürfen passieren.

Wer wünscht sich denn beschriftete Schallplatten?



Musiker zum Beispiel. Ein Kumpel schenkte eine LP seiner Band, mit dem Spruch „old ways won’t open new doors“. Die Platten kaufe ich am Wertstoffhof und in Kombination mit einem Bilderrahmen sind sie dann relativ günstig im Einkauf. Dann kommt eben noch mein Honorar dazu. Eine Freundin bestellte mal eine LP für ihr verstorbenes Pferd: „In Erinnerung an Peppi“.

Welche Dinge belettern Sie?



Tassen, Platten, Schaufenster, alles, was mit Papier zu tun hat. Sogar einen Motorradhelm, für ein Live-Lettering beim Dilly Dally Designmarkt. Oder eine Banane, nur so, zum Spaß.

Sie kritzeln ständig und überall?



Ja. Das ist so ein Drang. Als ich mit dem Lettern anfing, kamen alle zwei Tage Pakete mit Stiften an. Bei Besprechungen lettere ich nebenbei Namen von Kunden. Es entspannt mich und es sieht schön aus. Ich glaube, es ist wie Sushi: Man muss sich dafür Zeit lassen, Stäbchen nehmen, sie richtig halten und genüsslich essen.

Wie kamen Sie zum Lettern?



Ich schloss 2010 meine Ausbildung ab, seit 2011 betreibe ich mein Kleingewerbe als Designstanze. Parallel arbeite ich bei zwei Agenturen, das sichert die Basis. Und ich bin zusätzlich für andere Kunden tätig. Ich sitze am Tag vielleicht zehn Stunden am Computer. Das Lettern ist ein Ausgleich. Man schaltet den PC ab und nimmt Stift und Papier zur Hand. Klar, es gibt auch Karten, die komplett digital entstehen. Aber das Schöne ist die Handarbeit.

Liegt das Kreative in der Familie?



Eher nicht. Ich bin eine Ausnahme. In der Familie gibt es eher Banker, Lehrer, Polizisten und Ärzte. Ich bin die Einzige, die was krass Kreatives macht. Ich habe immer gern gezeichnet. Was mich motivierte: Im Leistungskurs Kunst gewann ich einen Wettbewerb für das Historische Museum. Meinen Entwurf sah ich dann überall in der Stadt auf Litfaßsäulen. Klar: Wenn ich mir die Arbeit heute anschaue, finde ich sie schlecht. Aber ich war ja auch noch ganz am Anfang.

Sie belettern Tassen, T-Shirts und hundert andere Dinge. Auch Ihr Körper ist beschriftet. Welche Bedeutung haben Ihre Tattoos?



Als ist 18 oder 19 war, ließ ich mein erstes Tattoo stechen: einen on/off-Schalter auf dem Rücken. Der Schalter steht auf on. Auf einem Unterarm trage ich den Aufbau eines Buchstaben und Blindtext für Grafiker, am rechten Arm eine Magier-Rune aus einem Film. Ich bin ein kleiner Nerd, ich schaue gern Animes und sammle Mangas. Die Rune steht für Veränderung. 2015 ließ ich mir in London Streifen stechen, ein Maori-Motiv. Es steht für Trauer. 2018 starben zwei meiner Großeltern. Das jüngste Tattoo ist in meiner eigenen Handschrift gestochen und heißt „get shit done“, also: Mach’ es einfach! Einer meiner Lieblingssprüche. Und das Wort shit schreibt sich so schön. Genau wie Bratwurst. Die Worte haben schöne Schwünge. Vor allem das S.

Sie lieben schräge Sprüche?



Ja! „Push hard, but don’t fart“ heißt einer. Ich poste regelmäßig Sprüche, auf Facebook und Instagram, wo ich ungefähr 2000 Follower habe.

Sie geben Workshops. Wie lange würde ich brauchen, um eine Wand wie hier im Malefiz belettern zu können?



Kommt drauf an, wie viel Lust Sie hätten. Und: Sie müssten üben. Die Muskeln der Hand müssen sich an die Bewegungen erst gewöhnen.

Können Sie vom Lettern leben?



In Regensburg ist das nicht möglich, dafür ist die Stadt zu klein. In den USA oder in London ginge es. Das sind Städte, die für Sign-Painting prädestiniert sind, dort sehen Sie überall Letterings.

Wie sieht Ihr Zuhause aus?



Ganz wild. Es gibt einen langen Flur mit zwei Kino-Sesseln vor einer Wand, an der steht: „Hello, come right in and sit down“. Und natürlich gibt es viele Schreib-Utensilien – und an die 700 Stifte.

Was tun Sie außer zeichnen und schreiben?



Ich lebe an der Steinernen Brücke. Das Irish Harp ist mein Garten. Ich singe gern. Mein Vater war Präfekt bei den Domspatzen und sang im Stadttheater, meine Mutter spielt Klavier und Orgel. Ich spielte als Kind Geige, aber das war eher ein Krächzen. Wenn ich nicht lettere, unternehme ich kleine Radtouren, sitze an der Donau und schaue Löcher in die Luft. Und ich bin engagiert bei Localgirlboss, einem Verein junger Freiberuflerinnen und Unternehmerinnen.

Was war Ihr peinlichster Fehler?



„Frohe Weihacht“ statt Weihnacht. Oder „Change“ statt „Chance“ auf einer Schallplatte. Die Kundin nahm den Fehler aber nicht tragisch. Sie sagte: „Macht nix. So sieht man wenigstens, dass es handgemacht ist.“

