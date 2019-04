Umwelt Deß erklärt Söder zum Bienen-Populisten CSU-Europapolitiker Deß versteht seine eigene Partei nicht mehr. Auch anderswo rumort‘s, wenn auch nicht in dieser Schärfe.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion CSU und Freie Wähler wollen das Ergebnis des Bienen-Volksbegehrens akzeptieren – eine Entscheidung, die teils auf großen Unmut stößt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Regensburg.Die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler samt ihrer Landtagsfraktionen haben beim Bienen-Volksbegehren eingelenkt. Der Gesetzentwurf eines breiten Bündnisses von Umweltschützern wird akzeptiert, Härten für Landwirte sollen durch flankierende Regelungen abgefedert werden. Dafür wird auch Geld auf den Tisch gepackt. Der Schwenk vom Mittwoch sorgt in den eigenen Reihen jedoch für Ärger, der teils über soziale Netzwerke wie Facebook ausgetragen wird. Empört äußerte sich dort der Neumarkter CSU-Europaabgeordnete Albert Deß. „Das ist nicht mehr die CSU, für die ich über 66 Jahre mit Leidenschaft gekämpft habe. Populismus ist anscheinend das Markenzeichen unseres Parteivorsitzenden Markus Söder“, schrieb er dort in der Nacht zum Donnerstag.

Sätze, die sofort heftig diskutiert wurden. Auch der CSU-Politiker Florian Herrmann, der als Staatskanzleichef Söders rechte Hand ist, meldete sich zu Wort. „Manchmal ist es einfach nur billig, einen anderen schlichtweg als Populisten abzutun“, konterte er. „Bitte die Mühe machen und den ganzen Vorschlag der Staatsregierung anschauen.“ Beim Artenschutz werde die Regierung ein differenziertes Angebot machen, „und zwar ohne dass das Land weiter aggressiv polarisiert wird“.

Klärungsbedarf bei Landwirten

Deß, der in sozialen Netzwerken häufig sehr meinungsstark unterwegs ist, löschte den Beitrag später – mit Rücksicht auf seine eigene Familie, wie er sagte. Er stehe aber weiter zu seinen Worten, bekräftigte er gegenüber der Mittelbayerischen. Deß beklagt, dass die Landwirtschaft an den Pranger gestellt werde und sich die Handlungsspielräume für Bauern immer weiter verengten. „Es wird dazu führen, dass viele junge Landwirte den Beruf aufgeben.“ Sie seien sicher in der Lage, anderswo einen guten Job zu finden. „Sollen doch die 1,7 Millionen, die es besser wissen, unsere Höfe bewirtschaften“, schickte er in Richtung der Unterzeichner des Volksbegehrens.

Aus der ostbayerischen Bauernschaft kommen gemäßigtere Signale. Gerhard Stadler, Bezirkspräsident des Bauernverbandes in Niederbayern, sieht sich vor viel Erklärungsarbeit an der Basis. Dabei stehen Details des geplanten Begleitgesetzes, mit dem die Regierung die Landwirte befrieden will, noch gar nicht fest. CSU und Freie Wähler wollen sie bis Mai einen Entwurf vorlegen. In einem 23-Seiten-Papier hat der Bauernverband zuletzt detailliert aufgelistet, mit welchen Teilen des Bienen-Volksbegehrens man keine Problem hat. Rot und orange sind die Punkte markiert, die man so für nicht oder nur schwer umsetzbar hält.

Bei Gesprächen am Runden Tisch unter Leitung des früheren Landtagspräsidenten Alois Glück wurden zwar zuletzt heikle Punkte ausgeräumt. Es gibt aber noch offene Fragen, etwa beim Einsatz von Pestiziden, bei Mahdzeitpunkten oder bei Walzverboten. Die Landwirte wünschen sich auch Ersatz für Förderungen, die mit der Umsetzung des Bienenvolksbegehrens wegfallen könnten. Was im Detail schwierig sein könnte, weil alles EU-konform sein muss. Stadler pocht beim Artenschutz auf einen Gesellschaftsvertrag, an dem sich alle beteiligen, nicht nur die Landwirte. „Sonst sind wir weiter die Buhmänner.“

Probleme stecken im Detail

Die Oberpfälzer Rinderzüchterin Erika Sauer spürt Unmut in der Bauernschaft – wenn auch nicht immer so drastisch formuliert, wie vom Abgeordneten Deß. Sauer ist Vorsitzende des bayerischen Fleischrinderverbandes. Auf ihrem Hof in Moosbach (Lkr. Neustadt/WN) hält sie Rotes Höhenvieh, eine vom Aussterben bedrohte alte Oberpfälzer Rasse. Dem Bienen-Volksbegehren stand und steht sie kritisch gegenüber – die Entscheidung von Regierungschef Markus Söder und seinem Vize, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, verteidigt sie aber. Der Schwenk sei angesichts der Mehrheitsmeinung in Bayern ein Versuch der Schadensbegrenzung gewesen, sagt sie. Eine Umfrage hatte kürzlich ergeben, dass 84 Prozent der Bürger für den Fall eines Volksentscheids im Herbst die Verschärfung des Natur- und Artenschutzes ein weiteres Mal bestätigen würden. Ein Gegengesetzentwurf der Staatsregierung wäre wohl chancenlos gewesen, sagt Sauer.

Rigorose Forderungen im Bienen-Volksbegehren erklärt sie sich auch durch fehlendes Wissen über die Gesamtzusammenhänge in der Landwirtschaft. Vielen Bürgern sei nicht bekannt, dass die Struktur im Freistaat schon kleinteiliger sei als anderswo – die Durchschnittsgröße von Bauernhöfen betrage hier 33 Hektar, im Bundesschnitt seien es 62 Hektar. 30 Prozent der deutschen Bio-Betriebe würden sich im Freistaat befinden. Das Verständnis zu vergrößern sieht sie als Arbeitsauftrag an die Bauernschaft: Die Landwirte müssten sich selbstkritisch hinterfragen, ob sie ihre Arbeit gut genug erklären. Die Position der Bauern schwäche zudem, dass sie nicht geeint auftreten. „Die Landwirtschaft lässt sich auseinanderdividieren in Gut und Böse, in Bio und Konventionell. Dabei hat jede Art der Landwirtschaft ihre Berechtigung.“

