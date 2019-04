Polizei Details zur Amberger Prügelnacht Die mutmaßlichen vier Täter hatten Alkohol und Drogen konsumiert. Danach eskalierte es. Einen Auslöser dafür gab es nicht.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion In der Nähe des Amberger Bahnhofs prügelten Ende Dezember Flüchtlinge auf Passanten ein. Foto: Franz

Amberg.Die vier Asylbewerber, die am 29. Dezember prügelnd durch Amberg gezogen sind, hatten die Taten weder geplant, noch sich zu den Taten verabredet. „Es waren viele Zufälle im Spiel“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Amberg, Joachim Diesch, am Montag bei einer Pressekonferenz in Amberg. Den vier jungen Männern aus Afghanistan und dem Iran werden insgesamt 25 Einzelstraftaten vorgeworfen. 21 Personen seien Opfer der Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren geworden. Darunter sind auch vier Polizeibeamte, die die Jugendlichen stoppen wollten. 15 Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt oder erlitten psychische Schäden. Ein Opfer musste wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung in eine Klinik eingeliefert werden. Vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Amberg beim Jugendschöffengericht Anklage erhoben. Über die Zulassung ist noch nicht entschieden, vorsorglich wurden aber bereits ab Ende April mehr als 20 Prozesstermine reserviert.



Insgesamt 25 Einzeltaten

Wie der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, Gerhard Huf, vor zahlreichen Medienvertretern erläuterte, hätten die vier Beschuldigten am Tatabend aus einer Gruppe von 13 Personen, überwiegend afghanischer Herkunft, heraus agiert. Die Männer hätten sich aus heilpädagogischen Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gekannt und Amberg aufgrund der guten Verkehrsanbindung regelmäßig als Treffpunkt genutzt. An jenem Abend sei es gegen 18.40 und 20.30 Uhr zu zwei Vorfällen mit fünf Tatkomplexen und 25 Einzeltaten gekommen. Insgesamt hätten diese sich über die Dauer von etwa 30 Minuten erstreckt, dazwischen habe es eine Pause von etwa eineinhalb Stunden gegeben, die die Jugendlichen im Gebiet des Stadtgrabens verbrachten, sagte Huf. Die Täter seien unter Alkoholeinfluss gestanden, drei Täter zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Man müsse sich deshalb bei der Bewertung der Taten auch von der Herkunft der Täter lösen, sagte Diesch. „Das erleben wir immer wieder, auch unter deutschen Jugendlichen.“ Dennoch hätte in diesem Fall die Intensität der Taten überrascht.

Ermittlungen gegen fünften Afghanen

Im Zusammenhang mit den Taten wurde auch gegen einen fünften Beschuldigten ermittelt. Dem 18-jährigen Afghanen wird Beleidigung vorgeworfen. Das Verfahren gegen ihn sei wegen einer weiteren Bestrafung im Zusammenhang mit einer anderen Tat eingestellt worden. Auch die vier nun angeklagten Jugendlichen haben bereits andere Straftaten begangen. Sie reichen laut Staatsanwalt Oliver Wagner von Vorfällen im Bagatellbereich bis hin zu gefährlicher Körperverletzung, die zwei der jungen Männer, verübt hatten. Alle Asylanträge der vier Jugendlichen seien inzwischen abgelehnt worden. Die Staatsanwaltschaft hob allerdings hervor, dass man sich gegen eine Abschiebung ausspreche, bis das Verfahren abgeschlossen sei.

Weitere Details von der Pressekonferenz sehen Sie im Video:

Die vier Beschuldigten haben sich bis heute nicht zu den Taten geäußert.

Die Polizei dankte im Zusammenhang mit den Ermittlungen vor allem den couragierten Amberger Bürgern, von denen selbst mehrere Opfer der Angriffe wurden. „Das verdient höchsten Respekt und Anerkennung“, sagte Huf. Eine fast dreistellige Zahl von Opfern und Zeugen musste im Zusammenhang mit den Ermittlungen vernommen werden. Wichtige Erkenntnisse brachten die Videoauswertungen der Bahnhofkameras, aber auch von unbeteiligten Bürgern, die ihre Handyaufnahmen zur Verfügung stellten. Aufgrund von DNA-Anhaftung an der Kleidung der mutmaßlichen Täter konnten ebenfalls Tatbestände ermittelt werden, erläuterte Huf. „Durch all diese Maßnahmen ist es den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Amberg nun gelungen, den Tatablauf zu rekonstruieren, eine beweiskräftige Strafverfolgung zu gewährleisten und Erkenntnisse an die Staatsnwaltschaft Amberg zur juristischen Aufarbeitung weiterzuleiten“, fasste der Leiter der Kriminalinspektion zusammen.