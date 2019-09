Wetter „Deutlich kühler“: Regen im Süden beendet Hochsommer Hitzewelle und rekordverdächtige Temperaturen: Schwitzen war in den letzten Monaten angesagt. Jetzt verabschiedet sich der Hochsommer vor allem aus Südbayern - andernorts bleibt der große Umbruch dagegen aus.

Mail an die Redaktion Regentropfen sammeln sich auf den Blättern einer Pfingstrose. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

München.Mit Regen vor allem in Südbayern und leichtem Schneefall in den Bergen verabschiedet sich zu Beginn der neuen Woche der Hochsommer aus Bayern. Es werde „deutlich kühler“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag in München. Die Temperaturen liegen im südlichen Teil des Freistaats an der 20-Grad-Grenze, in Franken wird es in den kommenden Tagen dagegen noch bis zu 26 Grad warm - dort bleibt es trocken.

Für Montag erwarten die Meteorologen in Südbayern und in der Oberpfalz teils starken und lang anhaltenden Regen. In Franken wird es dagegen kaum nass werden. Die Höchstwerte liegen maximal bei 14 Grad an den Alpen und bei 23 Grad in Aschaffenburg.

In den Alpen kann es ab 2500 Metern leicht schneien. Das sei aber kein Wintereinbruch, sagte der Sprecher. Die Flocken würden nicht lange liegen bleiben. Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen, erwarten die Betreiber der Bergbahn teils kräftigen Schneeregen und Temperaturen bis maximal zwei Grad.

Der Dienstag ist dem Wetterdienst zufolge trocken, die Sonne scheint nahezu den ganzen Tag. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in den Alpen und 25 Grad am Untermain. Am Mittwoch schaut es den Meteorologen zufolge ähnlich aus. Mit viel Sonne kann es bis zu 26 Grad warm werden.

In den vergangenen Monaten hatten hohe Temperaturen und teils heftige Unwetter den Sommer im Freistaat bestimmt. Tagelang fiel vor allem in Franken kein Regen. Wegen der Trockenheit standen zahlreiche Felder in Flammen. In Oberbayern kamen Mitte Juni bis zu acht Zentimeter große Hagelkörner vom Himmel und beschädigten Häuser und Autos stark.