Gesundheit Deutlich weniger Grippetote in Bayern Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vermeldet mehr Erkrankungen – allerdings weniger Todesfälle.

Die Zahl der Todesfälle nach einer Virusgrippe ist in der laufenden Grippe-Saison in Bayern deutlich geringer als noch vor einem Jahr. Foto: dpa

Erlangen.Die Zahl der Todesfälle nach einer Virusgrippe ist in der laufenden Grippe-Saison in Bayern deutlich geringer als noch vor einem Jahr.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zählte seit Beginn der Grippesaison 2019/2020, die mit dem vierten Quartal des vorigen Jahres begann, 30 Todesfälle in Bayern bei 53 191 Erkrankungen. Ein Jahr zuvor waren nur 42 521 Menschen an Grippe erkrankt, davon aber 97 gestorben, teilte das Landesamt am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. In beiden Jahren wurden Fälle bis einschließlich der 9. Kalenderwoche mitgezählt.

