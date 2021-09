Anzeige

Bayernliga Deutlicher Auftaktsieg für die AC-Ringer Die ersten Punkte gegen den Abstieg fuhren die Regensburger im Heimkampf gegen Unterdürrbach mit 18:12 souverän ein.

Mail an die Redaktion Die Regensburger (rotes Trikot) fuhren den ersten Sieg ein. Foto: Brüssel

Regensburg.Nach einjähriger coronabedingter Pause startete wieder die Mannschaftssaison der Ringer in den neun bayerischen Ligen. In der Bayernliga Nord – als zweithöchste auf Landesebene – hatte der 1. AC Regensburg den leicht favorisierten TV Unterdürrbach zu Gast. Mit einem unerwartet klaren 18:12-Punktsieg wurde ein wegweisender Achtungserfolg erreicht, denn die Gäste aus Unterfranken zählen eindeutig zu den Konkurrenten im Kampf um den Abstieg. Aufgrund der Korrekturen innerhalb der Ligen – vier Oberligisten wurden in die Bayernliga eingestuft – kann die Devise für die AC-Trainer Andreas Rieger und Patrick Lehner nur der Klassenerhalt sein.

Das Kampfgeschehen war am Anfang ausgeglichen. Zur Pause stand es noch 8:8, doch in der zweiten Hälfte explodierten die AC-Ringer förmlich. In der Klasse 57kg debütierte Joel Anthofer mit einem riesigem Kämpferherz, wie auch Stefan Höpfl (130 kg griechisch), Yannic Schmidt (98 kg Freistil) und Markus Langmantel (61kg griechisch) jeweils überzeugten.

Besonderen Beifall der Zuschauer ernteten Ahmad Zahiri über 75kg Freistil und Alex Okhotnikov in der Klasse bis 66 kg Freistil ernten. Weitere Siege für Regensburg erkämpften Anton Roth in 80 kg Freistil, Albert Ibragimov in 75 kg griechisch und Iheb Ben Gozlem in 86 kg griechisch. Trotz einer Niederlage in seinem Debüt für die Männermannschaft konnte sich Jonas Zimmermann als Jugendlicher in der starken Gewichtsklasse 71 kg mit einem couragierten Auftritt für die Zukunft absolut empfehlen. (ocb)

Vorschau Auswärts: Am Samstag geht es zum SC 04 Nürnberg.

Daheim: Am 18. September ist wieder Heimkampf gegen Neumarkt.