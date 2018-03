Literatur

Deutsch-tschechischer Autor Ota Filip gestorben

Der deutsch-tschechische Autor Ota Filip ist tot. Der Schriftsteller starb bereits am Freitag, eine Woche vor seinem 88. Geburtstag, in Garmisch-Partenkirchen, wie seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag über das Bestattungsinstitut Denk mitteilen ließ. Filip besaß seit 1977 die deutsche Staatsbürgerschaft und lebte im oberbayerischen Murnau.