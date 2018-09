Parteien Deutsche Bahn begrüßt Söders Pläne für Ring-S-Bahn Die Deutsche Bahn (DB) begrüßt die Pläne von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine Ring-S-Bahn in München. „Jeder Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ist positiv zu bewerten und wird positive Verkehrseffekte erzielen“, sagte ein DB-Sprecher am Dienstag auf Anfrage.

Mail an die Redaktion Ein Bahnsteig an der S-Bahn Stammstrecke aufgenommen an der Haltestelle Hackerbrücke. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Söder hatte am Montagabend sein sogenanntes München-Paket vorgestellt, das unter anderem auf lange Sicht die Ring-S-Bahn vorsieht. Das Großprojekt stünde in keiner Konkurrenz zur Zweiten Stammstrecke, teilte die DB mit. „Der Zuzug im Ballungsraum München hält den Prognosen zu Folge auch in den nächsten Jahren in starkem Maße an.“ Die Deutsche Bahn stehe im ständigen Kontakt zur Bayerischen Staatsregierung.