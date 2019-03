Brauchtum „Deutsche Fastnachtakademie“ wird in Franken eröffnet Karnevalisten bekommen eine Akademie in Franken.

Merken

Mail an die Redaktion Karnevalisten bei einem Faschingszug, hier in Würzburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Kitzingen.Heute wird das „Kulturzentrum Deutsche Fastnachtakademie“ in Kitzingen eröffnet. In den neuen Räumlichkeiten sollen (angehende) Karnevalisten alles für ihren Auftritt lernen, wie Büttenreden und Lichttechnik, aber auch Organisatorisches wie Steuerrecht und Datenschutz.

Zur Eröffnung hält die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) eine Festrede. Zudem sind zwei Podiumsdiskussionen mit Ehrengästen aus Politik und Kultur geplant. Ihr närrisches Können zeigen junge Büttenredner, eine Tanzgruppe und ein Tanzmariechen.

Die Akademie ist an das bestehende Fastnachtsmuseum in Kitzingen angeschossen. Die „Närrische Europäische Gemeinschaft“ wird ihre Geschäftsstelle in der Akademie beziehen. Die Eröffnung war ursprünglich für den 11. November - den Beginn der Karnevalssaison - geplant, musste aber unter anderem wegen eines archäologischen Fundes verschoben werden.