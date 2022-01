Anzeige

Ski nordisch Deutsche Langläuferinnen qualifiziert Katharina Hennig stürmt ins Viertelfinale bei den Klassik-Sprints der Tour de Ski. Drei weitere Frauen schaffen ein Einzug.

Mail an die Redaktion Katharina Hennig aus Deutschland in Aktion. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa/Archivbild

Oberstdorf.Die Oberwiesenthalerin Katharina Hennig belegte in der Qualifikation der vierten Etappe bei der Tour de Ski in ihrer Wahlheimat Oberstdorf Rang zehn und war damit beste Deutsche. Mit ihr zogen am Samstag zudem Sofie Krehl als 15., Coletta Rydzek als 18. und Katherine Sauerbrey als 28. in die K.o.-Runde ein. Pia Fink als 31. und Victoria Carl als 32. verpassten diese denkbar knapp. Erstmals in dieser Saison überstand in Janosch Brugger auch ein DSV-Mann die Qualifikation eines Sprint-Weltcups. Der Junioren-Weltmeister von 2017 in dieser Disziplin belegte Rang 17.

