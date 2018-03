Banken

Deutsche Pfandbriefbank bleibt bei der Prognose vorsichtig

Der Immobilienfinanzierer Deutsche Pfandbriefbank rechnet wegen eines leicht sinkenden Zinsergebnisses und in Erwartung anhaltender Risiken im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang. Das Ergebnis vor Steuern werde 2018 zwischen 150 und 170 Millionen Euro liegen, teilte die im MDax notierte Bank am Mittwoch in München mit. Im vergangenen Jahr hatte die Bank vor Steuern - wie bereits bekannt - 204 Millionen Euro verdient.