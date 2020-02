Ski alpin Deutsche Skirennfahrer wollen bei Heim-Rennen jubeln Für die deutschen Skirennfahrer steht heute nach dem Ende des Klassiker-Monats Januar das Heimrennen von Garmisch-Partenkirchen an.

Mail an die Redaktion Thomas Dreßen aus Deutschland fährt auf der Piste. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Garmisch-Partenkirchen.Bei der Abfahrt auf der Kandahar-Piste wollen Thomas Dreßen und Josef Ferstl nach ihren verpatzten Auftritten in Kitzbühel wieder jubeln. Beim einzigen Training zeigten beide solide Vorstellungen, ebenso wie Romed Baumann, der nach seinem siebten Platz von Kitzbühel motiviert in sein erstes Heimrennen von Garmisch geht. Erst im Sommer war der Routinier vom österreichischen zum deutschen Verband gewechselt.

Die Veranstalter müssen den schwierigen Bedingungen in dieser Woche mit Niederschlag und warmen Temperaturen trotzen. Garmisch hofft, sich durch tolle Rennen zu profilieren und vor der Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2025 zu punkten. Die Titelkämpfe werden im Mai vergeben. Am Sonntag steht in Garmisch noch ein Riesenslalom an.