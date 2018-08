Fussball Deutsche Umwelthilfe zeichnet FC Bayern aus Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeichnet den FC Bayern München vor dem Start der 56. Bundesliga-Saison als „Mehrweg-Meister“ bei Getränkebechern aus. Die Urkunde wollte Barbara Metz, die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin, Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Freitagabend in der Münchner Fußball-Arena vor dem Auftaktspiel gegen 1899 Hoffenheim überreichen.

Mail an die Redaktion Das Schild der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Foto: Miguel Villagran/Archiv

München.Eine Müllflut von mehr als 11,5 Millionen Einweg-Plastikbechern habe sich in der vergangenen Spielzeit in den 36 Stadien der deutschen Erst- und Zweitligisten angesammelt, berichtete die DUH. Der FC Bayern habe mit rund 1,4 Millionen verbrauchten Wegwerfbechern einen erheblichen Anteil daran gehabt. Darum begrüßt es die Umwelthilfe, dass sich das nun ändere: Ab dem Spiel gegen Hoffenheim kämen in der Allianz Arena nun umweltfreundliche Mehrwegbecher zum Einsatz.

Der Umstieg sei „ein großes Ausrufezeichen für den Umweltschutz“. Nach einer aktuellen DUH-Umfrage setzen in der Bundesliga inzwischen zehn statt bislang acht Vereine auf Mehrwegbecher bei Heimspielen.

Das Pfand in Höhe von zwei Euro soll in der Allianz Arena dafür sorgen, dass die Becher zurückgegeben und wiederverwendet werden. Rummenigge bewertet die Auszeichnung als eine Würdigung des „Engagements des FC Bayern München für den Umweltschutz“.