Eishockey Deutscher Eishockey-Bund stellt Bundestrainer Söderholm vor

Mail an die Redaktion Toni Söderholm, Co-Trainer vom Team Deutschland, steht an der Bande. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

München.Der Deutsche Eishockey Bund stellt heute in München den neuen Bundestrainer Toni Söderholm vor. Der 40 Jahre alte Finne wird Nachfolger von Marco Sturm, der im November als Co-Trainer zu den Los Angeles Kings in die NHL gewechselt war. Auch DEB-Präsident Franz Reindl und Sportdirektor Stefan Schaidnagel wollen heute über das neue Konzept für das Nationalteam berichten. Söderholm arbeitete zuletzt für den Oberligisten SC Riessersee in Garmisch-Partenkirchen, stand aber bei dessen Kooperationspartner EHC Red Bull München unter Vertrag.