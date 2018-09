Sport Deutscher Kletterer Megos gewinnt Bronze bei WM in Innsbruck Der deutsche Kletterer Alexander Megos hat bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck die Bronzemedaille gewonnen. Der Erlanger musste sich am Sonntag in der Disziplin Lead, also dem Vorstiegs-Klettern mit Seil, nur dem Lokalmatadoren und Sieger Jakob Schubert sowie Titelverteidiger Adam Ondra aus Tschechien geschlagen geben. Der 25-Jährige, der einer der besten Fels-Kletterer der Welt ist, feierte den größten Erfolg seiner Wettkampfkarriere. Megos hatte es als einziger von drei deutschen Startern ins Finale geschafft.

Mail an die Redaktion Alexander Megos aus Deutschland während dem Halbfinale der Kletter-WM in der Disziplin Lead. Foto: Expa/Johann Groder/APA

Innsbruck.Megos ist neben Jan Hojer Top-Anwärter des Deutschen Alpenvereins für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Bei dieser WM in Innsbruck wird am nächsten Sonntag zum Wettkampf-Abschluss erstmals der für Tokio 2020 geschaffene Mehrkampf Olympic Combined geklettert. Zuvor stehen noch die Entscheidungen im Speed-Klettern und Bouldern an.