Auszeichnungen „Deutscher Lehrkräftepreis“ für Apoldaer Regelschullehrerin

Die Deutsch- und Geschichtslehrerin Maria-Magdalena Lessat von der Pestalozzischule in Apolda ist Preisträgerin beim „Deutschen Lehrkräftepreis 2022“. Sie zähle zu den insgesamt zehn Geehrten in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“, teilten die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband zur Preisverleihung mit, die an diesem Montag in Berlin geplant ist.

dpa