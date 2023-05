Bildung „Deutscher Lehrkräftepreis“ für Realschullehrer aus Passau

Der Realschullehrer Marc-Andree Hennekes aus Passau hat bei der Verleihung des „Deutschen Lehrkräftepreises“ am Montag in Berlin den Preis in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ erhalten. Hennekes unterrichtet an der Dreiflüsse-Realschule Englisch, Wirtschaftswissenschaften sowie Informatik und ist zugleich Mitglied der erweiterten Schulleitung. Der bundesweite Wettbewerb wird von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband ausgetragen.

dpa