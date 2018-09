Sprache

Deutscher Sprachpreis geht an Josef Kraus

Der Deutsche Sprachpreis geht in diesem Jahr an Josef Kraus. Der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbands werde für seinen Einsatz für die deutsche Sprache ausgezeichnet, teilte der Stifterverband am Donnerstag in Essen mit. Die Preisverleihung findet am 28. September im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar statt.