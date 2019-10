Umwelt Deutscher Umweltpreis wird in Mannheim verliehen Der mit 500 000 Euro dotierte Deutsche Umweltpreis wird heute in Mannheim vergeben.

Merken

Mail an die Redaktion Reinhard Schneider, einer der Träger des Deutschen Umweltpreises 2019. Foto: Herbert Piel/P!elmedia/Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)/dpa/Archivbild

Mannheim.Die höchstdotierte Umweltauszeichnung Europas geht in diesem Jahr an die Bodenwissenschaftlerin Ingrid Kögel-Knabner von der Universität München und an den Unternehmer Reinhard Schneider, Chef der Firma Werner & Mertz aus Mainz. Überreicht werden soll der Preis von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mitgeteilt hat.

Die DBU verleiht den Preis seit 1993 an herausragende Akteure im Bereich des Umweltschutzes. Erwartet werden im Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten unter anderem Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne), Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), Physik-Nobelpreisträger Georg Bednorz und der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU).