Unfälle Deutsches Arzt-Ehepaar reanimiert Lkw-Fahrer in Österreich

Ein deutsches Arzt-Ehepaar hat in Österreich einen Lkw-Fahrer nach einem Unfall auf der Autobahn bei Wörgl wiederbelebt. Die Mediziner aus dem Landkreis Augsburg waren zufällig hinter dem Lastwagen unterwegs, als der Transporter von der Fahrbahn abkam, eine steile Böschung hinunterfuhr und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Mediziner stoppten sofort und reanimierten den 54-jährigen, bewusstlosen Fahrer. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

dpa