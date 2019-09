Migration Deutsches Rettungsschiff beschlagnahmt Die von einem Amberger gekaufte „Eleonore“ legte in Sizilien an. Für über 100 gerettete Menschen endete eine Odyssee.

Nach einem Gewitter mit schweren Regenfällen schützen sich die rund 100 Migranten an Deck des Rettungsschiff „Eleonore" mit Rettungsdecken. Der Kapitän Claus-Peter Reisch hat auf der Eleonore den Notstand ausgerufen. Foto: Johannes Filous/dpa

Rom.Das deutsche Rettungsschiff „Eleonore“ der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline ist in den Hafen von Pozzallo auf Sizilien eingelaufen. Über 100 aus Seenot geretteten Menschen durften nach acht Tagen auf dem Schiff von Bord gehen,

wie Axel Steier, der Sprecher von Mission Lifeline, bestätigte. Das Schiff werde nun beschlagnahmt, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. Auf Videos war zu sehen, wie die „Eleonore“ im Hafen von Pozzallo auf Sizilien anlegte.

Die Menschen, die 8 Tage lang an Bord der #Eleonore waren, kommen nun in #Pozzallo an Land. Sie werden erst von der Polizei durchsucht und dann dem Roten Kreuz übergeben. #Eleonore pic.twitter.com/tpKHygXfOh — Seegezwitscher (@seacoverage) 2. September 2019

Nach einem schweren Gewitter hatte der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch am Montagmorgen den Notstand ausgerufen und war trotz eines Verbots in italienische Hoheitsgewässer gefahren, um Sizilien anzusteuern. Mit an Bord der „Eleonore“ war seit Sonntag auch der SPD-Politiker und Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher. Es spiele sich ein „dramatisches Unglück“ ab, berichtete er. Die Lage sei „eine Bankrotterklärung, für das Europa, das sich angeblich Menschenrechte auf die Fahne“ schreibe, sagte Rinderspacher am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Politiker unterstützt die Entscheidung des Kapitäns: „Die 104 Flüchtlinge sind durchnässt und nach sieben Tagen auf dem Schiff völlig erschöpft und ausgelaugt.“

Schiff war erst seit 23. August unterwegs

Bei einem Sturm vergangene Nacht hätten sich längst nicht alle Flüchtlinge unter Deck sichern können, sagte der SPD-Politiker. „Es herrschte Lebensgefahr; so hoch waren die Wellen.“ Auch die Ärzte warnten vor einer Zuspitzung. Zusammen mit Rinderspacher waren am Sonntag drei deutsche Mediziner aus Hannover und Freiburg an Bord gegangen. „Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Europa die Augen verschließt vor dieser humanitären Katastrophe auf dem Mittelmeer“, sagte Rinderspacher.

Die „Eleonore“ war erst seit Kurzem auf dem Mittelmeer unterwegs. Der gebürtige Amberger Unternehmer Benjamin Hartmann, Gründer des Modelabels „Human Blood“, hatte das Schiff für die Hilfsorganisation gekauft und eine sechsstellige Summe investiert. Zur Beschlagnahmung der „Eleonore“ teilte eine Sprecherin von „Human Blood“ mit: „Wir verurteilen den Vorgang auf das schärfste und sind aber dennoch froh, dass die 8tägige Odyssee heute ein Ende gefunden hat.“ Das ursprüngliche Schiff der Hilfsorganisation, die „Lifeline“ war im Sommer 2018 von den maltesischen Behörden beschlagnahmt worden.

Weitere Migranten gehen in Italien an Land

Auch die Migranten an Bord des tagelang blockierten Rettungsschiffs „Mare Jonio“ können nach Angaben einer italienischen Hilfsorganisation in Italien an Land. Die Küstenwache werde aus Hygienegründen die letzten 31 verbliebenen Menschen von Bord übernehmen, erklärte Mediterranea Saving Humans am Montag. „Ihre Odyssee ist vorbei, und am Horizont scheint ein bisschen Menschlichkeit durch.“ Das Schiff hatte Ende August mehr als 100 Migranten gerettet. Ein Großteil - darunter viele Kinder und Schwangere - war bereits an Land gebracht worden.

Im Sommer war die deutsche Kapitänin Carola Rackete mit dem Schiff „Sea-Watch 3“ unerlaubt in italienische Gewässer gefahren. Sie war vorübergehend festgenommen worden – der Fall hatte international für Diskussionen gesorgt. (dpa/kn)

