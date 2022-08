Basketball Deutschland bei EM-Generalprobe gegen Doncic und Co.

Die deutschen Basketballer bestreiten ihr letztes Spiel vor der Heim-EM gegen Europameister Slowenien und NBA-Star Luka Doncic. Das Duell im Münchner Audi Dome findet am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) im Rahmen der WM-Qualifikation für 2023 statt. Siegt Deutschland, ist das Ticket für das Turnier in Japan, Indonesien und den Philippinen beinahe schon gelöst. Auch bei der EM in Köln kommt es dann zum Duell zwischen Deutschland und Slowenien. Während Doncic spielen soll, muss das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntag erneut auf Daniel Theis verzichten. Kapitän Dennis Schröder ist nach einer Knöchelverletzung wieder dabei.

dpa