American Football Deutschland bekommt zweites NFL-Spiel im kommenden Jahr Deutsche NFL-Fans dürfen sich einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr auf ein zweites Hauptrundenspiel der National Football League freuen. Wie die „Bild“ am Sonntag berichtete, will die Liga neben dem bereits geplanten Spiel in Frankfurt am Main eine weitere Partie in Deutschland austragen. Eine NFL-Sprecherin wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen: „Es gibt noch nichts zu schreiben.“

Arbeiter bauen in der Arena das Tor auf. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.München war am Sonntag Gastgeber der ersten NFL-Partie in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks. Die Ticket-Nachfrage war riesig; drei Millionen Karten hätten angeblich verkauft werden können. Die bayerische Landeshauptstadt teilt sich mit Frankfurt in den kommenden drei Jahren drei weitere Hauptrundenpartien der besten Football-Liga der Welt.

NFL-Chef Roger Goodell hatte zuletzt die Gerüchte um weitere Spiele auf deutschem Boden befeuert. „Es würde mich nicht überraschen, wenn es bald über die bisher geplanten Spiele hinausgehen würde“, sagte der 63-Jährige am Samstag.

Neben Deutschland sind London und Mexiko die bislang einzigen Austragungsorte der NFL im Ausland. Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Aztekenstadion in Mexiko kann dort nach Informationen der „Bild“ nächstes Jahr kein Spiel stattfinden. Somit sei eines der internationalen Saisonspiele offen. Deutschland soll den Zuschlag erhalten.