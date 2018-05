Gesellschaft

Deutschlands beste Luft in Garmisch-Partenkirchen

Die Menschen in Oberbayern können durchatmen: Sie haben mancherorts die allerbeste Luft von ganz Deutschland, wie eine am Montag veröffentlichte Auswertung von Daten des Umweltbundesamtes ergab - sie wurden für die „ZDFzeit“-Dokumentation „Wo lebt es sich am besten?“ zusammengetragen. Von den ersten zehn Plätzen unter allen 401 Kreisen und kreisfreien Städten gehen vier an Oberbayern. Ganz vorne lag der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, gefolgt von den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Berchtesgadener Land.