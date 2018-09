Fussball DFB-Elf mit 0:0 gegen Frankreich

Merken

Mail an die Redaktion Bundestrainer Joachim Löw sitzt während des Abschlusstrainings der Fußball-Nationalmannschaft auf der Bank. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Jerome Boateng (r) von Deutschland kommt vor Kylian Mbappe von Frankreich an den Ball. Foto: Marius Becker

München.Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten Länderspiel nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Russland ein Unentschieden gegen Frankreich geholt. In der neuen Nations League trennten sich die DFB-Elf und der Weltmeister am Donnerstag in München 0:0.