Nationalteam DFB-Frauen bei Marozsan-Abschied von Brasilien gefordert

Vier Tage nach dem glücklichen 1:0 in den Niederlanden fordern die deutschen Fußballerinnen in Nürnberg den Südamerika-Meister Brasilien. Zur Partie im Max-Morlock-Stadion werden an diesem Dienstag (18.00 Uhr/ARD) über 30.000 Zuschauer erwartet. Für die Vize-Europameisterinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist es das drittletzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland.

dpa