Test-Länderspiel DFB-Frauen mit Popp und Torhüterin Berger in der Startelf

Mit Torhüterin Ann-Katrin Berger und Kapitänin Alexandra Popp in der Startelf gehen die deutschen Fußballerinnen das Test-Länderspiel in Nürnberg gegen Brasilien an. Die 32 Jahre alte Berger vom FC Chelsea ersetzt am Dienstagabend wie erwartet Stammkeeperin Merle Frohms, die wegen Rückenproblemen abgereist ist. Popp war zuletzt beim 1:0-Sieg in den Niederlanden nur eingewechselt worden.

dpa