Fussball DFB-Frauen wollen makellose Bilanz wahren Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will auch nach der geschafften Qualifikation für die Fußball-EM 2022 die perfekte Bilanz wahren.

Ingolstadt.Die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft heute (16.00 Uhr/ZDF) in Ingolstadt auf Außenseiter Griechenland. Das Hinspiel in Thessaloniki hatte das DFB-Team mit 5:0 gewonnen, insgesamt schaffte die Mannschaft bislang sechs Siege und 37:0-Tore in der Qualifikationsgruppe I. Angesichts der hohen Belastung hatte Voss-Tecklenburg bereits angekündigt, in den Spielen gegen Griechenland und am Dienstag (18.00 Uhr) in Dublin gegen Irland rotieren zu wollen.