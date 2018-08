Fussball

DFB-Pokal: Baum erwartet „richtig harte Arbeit“ für Augsburg

Der FC Augsburg will einen erneuten Erstrunden-K.o. im DFB-Pokal unbedingt vermeiden. Trainer Manuel Baum strebt ein Jahr nach der Niederlage beim damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg am Sonntag (15.30 Uhr) beim viertklassigen TSV Steinbach Haiger unbedingt das Weiterkommen an.