Fussball DFB-Pokal: Jahn gegen Köln terminiert Die Regensburger empfangen am 3. Februar den 1. FC Köln in der zweiten Runde. Anpfiff im Jahnstadion ist um 20.45 Uhr.

Die Regensburger jubeln über ein Tor. Foto: Christian Charisius/dpa

Regensburg.Nach dem überraschenden Zweitrunden-K.o. des Titelverteidigers FC Bayern München ruhen die letzten bayerischen Hoffnungen im DFB-Pokal auf den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg und Greuther Fürth. Beide müssen im Achtelfinale gegen Erstligisten antreten. Die Partien wurden am Freitag vom DFB terminiert.

Die Regensburger empfangen demnach den 1. FC Köln am Mittwoch, 3. Februar. Anpfiff im Jahnstadion ist um 20.45 Uhr. Einen Tag zuvor gastieren die Fürther beim SV Werder Bremen (Dienstag, 20.45 Uhr). Die Franken hatten bereits in der 2. Runde für Furore gesorgt, als sie sich beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim im Elfmeterschießen durchsetzten. Die Partien von Regensburg und Fürth sind wie alle im Achtelfinale live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Drei Achtelfinal-Partien werden auch live im Free-TV ausgestrahlt. Die ARD überträgt am Dienstag, 2. Februar (20.45 Uhr), das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Am Mittwoch, 3. Februar (20.45 Uhr), spielt der VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Zudem überträgt Sport1 am 3. Februar (18.30 Uhr) die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04. Rekordpokalsieger FC Bayern war am vergangenen Mittwoch gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im Elfmeterschießen ausgeschieden. (dpa)