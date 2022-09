Fußball DFB-Pokalspiel FC Augsburg gegen FC Bayern im Free-TV

Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern wird auch im Free-TV zu sehen sein. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, wird das Bundesligaduell zwischen Augsburg und dem Rekordsieger aus München am 19. Oktober (20.45 Uhr/ZDF) gezeigt. Ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach übertragen. Das Spiel zwischen dem hessischen Zweitligisten und Gladbach wird am 18. Oktober (20.45 Uhr/ARD) gezeigt.

dpa