Anzeige

Fussball DFL gratuliert Aufsteiger Würzburger Kickers Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Würzburger Kickers zum Aufstieg in die 2.

Merken

Mail an die Redaktion Der Würzburger Trainer Michael Schiele gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Würzburg.Fußball-Liga gratuliert. „Im Namen der DFL herzliche Glückwünsche zum Aufstieg an die Würzburger Kickers - nach bemerkenswerten Leistungen speziell in den vergangenen Wochen. Die Kickers haben bereits in der vergangenen Saison zum oberen Tabellendrittel gehört, jetzt kehren sie in die 2. Bundesliga zurück“, schrieb DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Samstag. „Gratulation an die Mannschaft, an das Trainerteam um Michael Schiele und an alle Verantwortlichen im Club.“

Die Würzburger sind dank eines 2:2 in letzter Minute gegen den Halleschen FC am letzten Spieltag der 3. Liga direkt in die 2. Bundesliga aufgestiegen.