Gewerkschaften DGB-Rechtsschutz erstreitet 27 Millionen Euro für Mitglieder

München.Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bayern hat mit seinem Rechtsschutz für Mitglieder über 27 Millionen Euro erstritten. Nach Angaben des DGB vom Freitag wurden 2017 in Bayern knapp 13 000 Verfahren behandelt. Die meisten davon - insgesamt fast 7800 - wurden im Arbeitsrecht geführt. Meist ging es um Lohn, Kündigungen und Befristungen. In den knapp 5000 Verfahren im Sozialrecht bildeten Arbeitslosengeld I, Schwerbehindertenrecht und Rentenversicherung die Schwerpunkte.