Kirche

Diakonie: Bezeichnung „Landesamt für Asyl“ ist irreführend

Der Präsident der Diakonie in Bayern, Michael Bammessel, hat die Bezeichnung des künftigen Landesamts für Asyl als völlig irreführend kritisiert. „Mit dieser Bezeichnung wird das hohe Gut des völkerrechtlich geschützten Rechts auf Asyl in Misskredit gebracht“, sagte er am Mittwoch in Nürnberg. Aus der Formulierung gehe hervor, dass der Schutz von Asylsuchenden die Aufgabe der Behörde sei. Allerdings sei alleine das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Asyl-Entscheidungen zuständig.