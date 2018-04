Sprache

Dialektpreis Bayern für Monika Gruber und Couplet AG

Die Kabarettistin Monika Gruber (46) ist mit dem Dialektpreis Bayern 2018 ausgezeichnet worden. „Für besondere Verdienste in Bereichen Dialektpflege und Dialektologie“ bekam sie am Montagabend in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche den dieses Jahr neu geschaffenen Sonderpreis des Ministerpräsidenten. Einen weiteren Sonderpreis der Minister für Heimat und Kunst nahm die Musikkabarettgruppe Couplet AG entgegen. Acht weitere Gruppen, Sprachkenner und Kabarettisten aus den vom Dialekt her unterschiedlichen Regionen Bayerns wurden ausgezeichnet.