Die AfD befeuert den Protest im Osten Die AfD wirbt mit der „Wende 2.0" und kommt damit an. Warum ist sie gerade in Ostdeutschland stark? Eine Suche nach Antworten

Mail an die Redaktion Wahlkampfauftakt in Brandenburg: Die AfD wirbt mit dem Slogan „Wende 2.0“. Foto: Carstensen/dpa

Berlin.Ausgerechnet jetzt, 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, tritt die Spaltung zwischen Ost und West so offen zu Tage wie lange nicht mehr. Chemnitz, Cottbus, Köthen – schon seit 2018 hat sich die politische Stimmung immer weiter aufgeheizt, die Konflikte werden härter. Und die Partei, die davon am meisten profitiert, heißt AfD. Im Herbst wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. Im Wahlkampf stellt die AfD sich so dar, als kenne sie als Einzige die Sorgen und Nöte der Menschen im Osten und könne diese lösen. Der Slogan dazu: „Wende 2.0“. Ganz so, als seien die heutigen Verhältnisse mit der DDR-Diktatur vergleichbar. Ganz so, als sei ein Systemwechsel heute, da wir in einer Demokratie leben, die bessere Alternative. Die AfD hat damit Erfolg: In Brandenburg und Sachsen liegt sie in Umfragen vorne. Was ist da los?

