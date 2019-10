Kriminalität Die Angst fährt bei der Maisernte mit In Mittelfranken beklagen Bauern eine ganze Reihe von Sabotage-Akten. In der Oberpfalz wurde bislang nur ein Fall angezeigt.

Mail an die Redaktion Ein Maishäcksler ist mit der Ernte beschäftigt. Bei vielen Bauern fährt dabei die Angst vor Sabotageakten mit. Foto: Thomas Warnack/dpa

Regensburg.Wenn es zum Maishäckseln auf die Felder geht, fährt bei Bayerns Bauern die Angst mit. Immer wieder kommt es vor, dass Nägel oder andere Metallteile zwischen Maispflanzen oder in Maiskolben versteckt werden. Auch während der Erntezeit in diesem Herbst war das so. In Mittelfranken hat die Polizei 2019 ein Dutzend solcher Sabotage-Fälle registriert. In Schwaben, Unter- und Oberfranken gab es ebenfalls mehrere Fälle. Für den Bereich Oberpfalz wurde bei der Polizei in diesem Jahr bislang ein Vorfall angezeigt, der sich in Duggendorf im Landkreis Regensburg ereignet hat, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Montag Auskunft gibt. Auch im Vorjahr verzeichnete die Polizei in der Oberpfalz ein Delikt, im Jahr 2017 waren es zwei.

Ziel der unbekannten Täter ist es, die Erntemaschinen zu beschädigen. Wenn Teile durch die Luft fliegen, können aber auch Menschen verletzt werden. Das Motiv ist in solchen Fällen meist unklar – die Täter könnten militante Maisgegner sein oder auch Konkurrenten des Landwirts.

